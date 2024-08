アメリカの音楽プロデューサーで、歌手やギタリストとしても活躍するアンドリュー・ワットがインスタグラムを更新。ステージ上で繰り広げられた奇跡のコラボに絶賛の声があがっている。

投稿では8月20日の夜、ニューヨーク州の田舎町アマガンセットにある、老舗ライブハウス「スティーブン・トークハウス」に、パリ五輪の閉会式で、ロサンゼルスのベニスビーチから演奏を披露したレッド・ホット・チリ・ペッパーズのドラマー、チャド・スミスとワットによる公演が行われていたところ、突如ステージに元ビートルズのポール・マッカートニー(82)が登場しバンドと共演、居合わせたラッキーなファンが大熱狂する様子が紹介されている。

この日のステージではチャドやワットの演奏をバックに、ポールはニール・ヤングの名曲「Rockin' in the Free World」、ポールがジョン・レノンと共作した「I Saw Her Standing There」を熱唱し、田舎町の小さなライブハウスは大盛り上がりとなった。

投稿には「信じられない」「現実とは思えない、言葉も出ない」「こんなに間近で見られるなんて」「なんという奇跡だ」「素晴らしく、最高の夜!」などのコメントが寄せられている。

アメリカの音楽雑誌「SPIN」の公式インスタグラムでも、この様子が紹介され反響を呼んでいる。