「AN-M010P/W/B」

慶洋エンジニアリングは、リビングやキッチン、寝室など、さまざまな場所で動画配信サービスを楽しめるAndroid TV搭載の11.6型ディスプレイ「AN-M010P/W/B」を発売した。価格はオープンプライスで店頭予想価格は19,800円前後。カラーバリエーションはピンク(P)、ホワイト(W)、ブラック(B)。

OSにAndroid TVを採用したスマートディスプレイ。YouTubeやAmazon Prime Video、Netflixといった各種動画配信サービスを単体で楽しめるほか、Google Playから好みのゲームアプリをダウンロードして遊ぶこともできる。なおバッテリーは非搭載。

Googleアシスタント対応のリモコンが付属し、リモコンに話しかけてコンテンツ検索などが可能。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Google Playのダイレクトボタンも搭載した。

本体背面

HDMI 1.4入力を1系統備えており、ゲーム機やプレーヤー、TVチューナーなどを接続することもできる。そのほかAV入力、ヘッドフォン出力、データ再生専用のUSBポートも備える。Chormecast Built-inにも対応する。

TNパネルを搭載し、解像度は1,366×768ドット、アスペクト比は16：9、コントラスト比は500：1、輝度は200cd/m2、応答速度は8ms。

出力2W＋2Wのスピーカーを内蔵。Bluetooth送信に対応し、ワイヤレススピーカーやワイヤレスイヤフォンと組み合わせることもできる(Android TV使用時のみ)。

消費電力は18W、待機時消費電力は1W以下。外形寸法は259×190×32mm、重さは600g。リモコンやACアダプター(1.5m)などが付属する。