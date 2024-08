eaJが初の来日公演を開催！「スニーカーで来てほしい」と熱狂必至のステージを予告

DAY6のJAEとして活躍し、現在はミュージシャン、シンガーソングライター、作曲家としてアメリカを拠点に活動するJae Parkさんによるソロ・プロジェクトeaJ(イージュ)が、9月11日に来日公演「when the rain stopped following me tour」を開催!Kstyleでは、ソロ名義では初となる来日公演を控えた彼に動画インタビューを実施。今回の公演の見どころや、日本で楽しみにしていることについて語ってくれました。

「when the rain stopped following me tour」は、eaJ名義で初となるJae Parkさんのアジアツアー。日本公演では、VIP特典のミート&グリート、プロのカメラマンによるツーショット撮影などが用意され、期待を高めています。

■公演概要

「when the rain stopped following me tour」



【開催日時】

2024年9月11日(水)開場 18:00/開演 19:00



【会場】

duo MUSIC EXCHANGE(東京都渋谷区道玄坂2丁目14-8 O-EASTビル)



【チケット】

VIPスタンディング:15,000円

スタンディング:7,500円



<VIPスタンディング特典>

・eaJ本人とのミート&グリート(サインはお断り致します)

・プロのカメラマンによるeaJ本人と一緒に記念(写真)撮影

・18時開場時の優先入場



チケット購入はこちら



※VIPスタンディングの販売はキョードー東京オンラインのみ

※VIPスタンディング・チケットには公演入場料金が含まれています。

※特典の「本人とのミート&グリート」および「本人との記念(写真)撮影」は公演当日開場時間前の夕方に実施予定です。お時間に余裕のある方がご購入ください。

※場内は「VIPスタンディング・チケット」と「スタンディング・チケット」のエリア分けは行いません。整理番号順のご入場となります。ご注意ください。

※入場時ドリンク別途必要

※入場整理番号付

※未就学児(6歳未満)入場不可

※公式チケット販売事業者以外の転売サイト等でご購入されたチケットに関しましては、入場の保障や、電子チケットへの振替等は対応致しません。

※会場への入場にはチケットが必要となり、購入履歴等での入場はできません。