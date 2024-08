ライブイベント「B.L.T. W LIVE + vol.1」が、8月29日(木)に渋谷・duo MUSIC EXCHANGEにて開催される。CANDY TUNE、MyDearDarlin’、Merry BAD TUNE.、アンスリューム、SWEET STEADY、あまいものつめあわせの6組が出演する。【写真】「B.L.T. W LIVE + vol.1」に出演する6組のアイドルグループ【8点】

『B.L.T.』編集部は、8月29日(木)にライブイベント「B.L.T. WONDERLAND LIVE」の姉妹イベント第1弾「B.L.T. W LIVE + vol.1」を開催する。東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて開催される今回は、『B.L.T.』編集部が注目する次世代アイドルたちが登場する。CANDY TUNE、 MyDearDarlin'、 Merry BAD TUNE.、 アンスリューム、 SWEET STEADY、 あまいものつめあわせの6組がそれぞれ出演時間30分の充実したライブを行う。CANDY TUNEは、アソビシステム「KAWAII LAB.」に所属する7人組グループ。2023年春にデビューした彼女たちは、8月7日(水)に1st シングルCD『キス・ミー・パティシエ』をリリース。ほかにもこれまで10枚のデジタルシングルをリリースしいずれの楽曲もファンのみならずアイドルファン中心に話題となっている。『B.L.T.』でも本誌やWEBなどでたびたび登場するなどゆかりのあるグループだ。MyDearDarlin'は、2020年にデビューした王道アイドルグループ。6月にはTOKYO DOME CITY HALLで行われた「MyDearDarlin' 7thワンマンLIVE 『約束』」を成功させたばかり。7月末には新メンバーである濱田菜々が加入し、現在6人組で活動中。夏フェスやアイドルイベントの中心グループとして大いに活躍している。Merry BAD TUNE.は、「from MY ROOM to the World.」をコンセプトに掲げた6人組アイドルグループ。2023年には、TOKYO IDOL FESTIVAL 2023の「TIF2023メインステージ争奪LIVE 決勝戦」で優勝した今勢いのあるアイドルグループのうちの1組。現在、2ndアルバム『2D POPと超電脳アオハライズ。』がデジタル配信中。10月から12月には東名阪ツアーを開催する。アンスリュームは、「興奮と昂揚をアナタに。」をコンセプトに活動するカラフル7人組アイドルグループ。5月末には、ワンマンライブ「夏恋予防セッシュ!!!!!!!」をEXシアター六本木で開催。満員のフロアを大いに盛り上げた。今秋ミニアルバムをリリースするほか、10月から11月にかけて全国5都市を巡る全国ツアー「とらべりゅーむ!!!!!!!」も開催。11月22日(金)品川ステラボールで行われるツアーファイナルに向けて加速中だ。SWEET STEADYは、CANDY TUNEと同じくアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属するアイドルグループ。現在月刊『B.L.T.』にて「すいすてのいちページ」を好評連載中。6月に1stワンマンライブをEXシアター六本木で成功させ、2024年12月には、1stシングルCD『ぱじゃまぱーてぃー!』のリリースが決定している。あまいものつめあわせは、今年1月にデビューした6人組アイドルグループ。グラビアなど雑誌で活躍するメンバーから、女優、銀行のイメージキャラクターを務めるメンバーまで様々なメンバーが集合している今話題のグループの1組。8月に開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL 2024」では、毎年恒例となったメインステージ争奪LIVEで決勝戦に進出するなど今夏イベントで旋風を巻き起こしている。タイムテーブルも発表され、開催に向けてさらに盛り上がりを見せる「B.L.T. W LIVE + vol.1」。現在、チケットぴあにてチケットが発売中だ。