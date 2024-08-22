°æ¾åÂó¿¿¤é10·î¤ËËÉ±ÒÀï¡¡2Æü´Ö¤ÇÀ¤³¦Àï7»î¹ç
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Àï¤¬10·î13Æü¤Ë4»î¹ç¡¢Æ±14Æü¤Ë3»î¹ç¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬22Æü¡¢¼çºÅ¼Ô¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£13Æü¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¡ÊWBA¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ÇÆ±µé3°Ì¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°É¾µÄ²ñ¡ÊWBC¡Ë¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¤Ï»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤¬2³¬µéÀ©ÇÆ¤ò·ü¤±¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥µ¥ì¥¹¡Ê¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡14Æü¤Ë¤ÏWBC¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡ÊM¡¦T¡Ë¤¬¥Ú¥Ã¥Á¡¦¥½¡¼¡¦¥Á¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¿¥Ê¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤È2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¡£WBO¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ÎÅÄÃæ¹±À®¡ÊÈªÃæ¡Ë¤Ï½éËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£