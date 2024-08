日本サッカー協会(JFA)は22日、前日21日に行われた天皇杯ウンド16(4回戦)の結果を受け、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2024-25とAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)2024-25に参加する国内クラブの準々決勝試合日を発表した。天皇杯準々決勝は18日に予定されているが、 ヴィッセル神戸 と横浜F・マリノスは、ACLE参加に伴う日程および会場考慮のため、試合日が9月25日に決定。ACL2に参戦するサンフレッチェ広島も同様の理由により、9月11日が試合日となる。なお、準々決勝のマッチスケジュール、会場、キックオフ時間については決まり次第、発表する予定だという。以下、天皇杯準々決勝の対戦カード横浜FM vs 山口広島 vs G大阪鹿島 vs 神戸京都 vs 千葉