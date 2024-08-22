¡Ö°Õ³°¤ÊÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¡×¸Å¶¶µý¸è¤Î¥Þ¥óC³ÍÆÀ¸õÊä¤ÎÊóÆ»¤ËÈ¿±þ¡Ö¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¹µ¤¨¤È¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê¸õÊä¡×¤È¤â
¥Þ¥ó¡¦C°ÜÀÒ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¸Å¶¶¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï38²¯±ß¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢¸Å¶¶µý¸è¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤¬¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ¡¢¸Å¶¶¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ú¥Ã¥×¤ËÀä¹¥¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¡ª¸Å¶¶µý¸è¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ç·è¤á¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤ò¸«¤ë
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ºßÀÒ4¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸Å¶¶¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¥¯¥é¥Ö¤È¿·¤¿¤Ë4Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢ÂåÉ½·Ð¸³¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°4Ï¢ÇÆÃæ¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤Ë¸Å¶¶¤ÎÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥µ¥¤¥È¡ØSporting News¡Ù¤Ç¤â¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÆ°¸þ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»Ô¾ì¤Î½ª¤ï¤ê¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢°Õ³°¤ÊÌ¾Á°¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¤Ê¤¼¥¥ç¥¦¥´¡¦¥Õ¥ë¥Ï¥·¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¤Î¤«¡©¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤¬¥·¥Æ¥£¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Âç¤¤¤¡£¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬³ô¼°¤òÊÝÍ¤¹¤ëJ1¥ê¡¼¥°¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¸å¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤¬¥¥ç¥¦¥´¤È·ÀÌó¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç¤Ï¡¢¥¥ç¥¦¥´¤Ï¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤Î¸½¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Þ¡¦¥ê¡¼¥¸¥ç¤Î²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¤Ï¾ÜºÙ¤Ê¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬Â¿¿ô»²¾È¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ç¥¦¥´¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Ê·èÄêÎÏ¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂç¤¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Èà¤Ï¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Î¹µ¤¨Ìò¤È¤·¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¼Ô¤È¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹Ãæ¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¤â¤Ï¤ä¹µ¤¨¤ÎÌò³ä¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸Å¶¶¤Î³ÍÆÀ¤Ø¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸«²ò¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Æ¥£¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Ï¥·¤Î¸ª¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î·üÇ°¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç»Ä¤ê1½µ´ÖÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¡¢¸Å¶¶¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö°ÜÀÒ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]