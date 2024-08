身体を動かすことが難しくても参加出来る！バイオジェン・ジャパン「2024 バイオジェンカップリモートスポーツ大会」

バイオジェン・ジャパン、オリィ研究所、一般社団法人オンラインボッチャ協会は、身体を動かすことが難しくとも、自宅や学校などの遠隔地から、リモートで参加することができるスポーツ大会「2024 バイオジェンカップリモートスポーツ大会」を2024年9月8日(日)に開催します。

2024 バイオジェンカップリモートスポーツ大会

■決勝戦日程 :2024年9月8日(日) 11:00〜17:00にて開催予定

■予選会 :第1回 7月25日(木) オンラインボッチャ(終了)

第2回 8月29日(木) OriHime風船割

第3回 9月5日(木) OriHimeサッカー

■主催 :バイオジェン・ジャパン

■協力 :オリィ研究所、一般社団法人オンラインボッチャ協会、CAC Holdings

■参加チーム数:予選リーグ 参加14チームを予定

■参加対象 :(1)29歳以下でありスポーツをする上で困難がある人

(2)自身でもしくは介助者同伴の元、デバイスの操作が可能な方

(3)第1回〜第3回の練習会に1度でも参加をされた方

本大会は、様々な障がいを抱えながらもチームで協力しあい、「スポーツをすることの楽しさ」を知ってもらうことを趣旨とした大会。

参加者は会場へ来る必要はなく、自宅や学校といった遠隔地からPCやタブレットなどのデバイスを使いリモートで参加します。

2024年は総勢14名の選手がエントリーしており、現在開催中の予選会を勝ち抜いた各種目2チームずつ、総勢6チームが決勝の場で熱戦を繰り広げる予定です。

決勝戦の会場はCAC Holdings提供のCACボッチャコートを予定。

また決勝戦の様子は本大会公式YouTubeチャネルでも生配信される予定です。

本大会は、バイオジェン・ジャパン主催、オリィ研究所、一般社団法人オンラインボッチャ協会、CAC Holdingsの協力のもと運営します。

<「2024 バイオジェンカップリモートスポーツ大会」の日程と詳細>

■参加者向け練習会 2024年5月上旬〜6月下旬

参加を検討している対象者向けの練習会を実施。

「OriHimeサッカー」「OriHime風船割」「オンラインボッチャ」の3種目をご自宅や学校といった遠隔地からリモートで体験し、ルールや競技内容を学んだ上でエントリーする競技を決めてもらいました。

■予選会 2024年7月上旬〜9月上旬

練習会を経てエントリーを決めた選手達による予選会を実施。

各種目ごとに予選を経て勝ち抜いた総勢6チームが、決勝戦へと進出します。

開催日程(開催日時/競技種目)

第1回 7月25日(木) オンラインボッチャ

第2回 8月29日(木) OriHime風船割

第3回 9月5日(木) OriHimeサッカー

■決勝戦「2024 バイオジェンカップリモートスポーツ大会」 2024年9月8日(日)

各種目ごとに予選会を勝ち抜いた総勢6チームによる決勝トーナメントです。

予選会を勝ち抜いた各種目2チームずつがリモート上で闘い、種目別の優勝チームを決めます。

それぞれが自宅や学校といった日本国内の異なる遠隔地からリモートで参加。

メンバーのうち1人は東京から、一方もう1人は広島からなど、日本各地の異なる地域から熱戦が繰り広げられるところもリモートならではの見どころです。

<競技種目について>

種目は「OriHimeカートによるOriHimeサッカー」「OriHimeカートによる風船割」「オンラインボッチャ」の3種。

参加者は練習会で各種目を体験後、自らがエントリーする種目を選び、予選会に参加しています。

・OriHime(オリヒメ)とは

競技種目 OriHimeとは

株式会社オリィ研究所が開発した遠隔操作型分身ロボット。

高さ約23cmの本体の中にはカメラ・マイク・スピーカーが搭載されており、インターネットを通じ、PCやタブレットなどのデバイスを使用することで自宅や学校といった遠隔地からの操作が可能となる。

(1)OriHimeカートを使用した「OriHimeサッカー」

競技種目 OriHimeサッカー

モーターで動くカートの上に本体を乗せた「OriHimeカート」を使用した競技。

OriHimeカートで体当たりをしながら場内にあるサッカーボールを押し進め、相手方のゴールコートにサッカーボールを入れた回数で勝敗を決める。

(2)OriHimeカートを使用した「OriHime風船割」

競技種目 OriHime風船割

カート部分に針を装着した「OriHimeカート」で行う競技。

場内のいたるところに設置された風船にめがけて針を刺し、最終的にチームごとに割った風船の数で勝敗を決める。

(3)オンラインボッチャ

競技種目 オンラインボッチャ(1)

競技種目 オンラインボッチャ(2)

「オンラインボッチャ」とは、競技会場に設置されたボッチャマシン(従来のボッチャで用いられるランプと呼ばれる滑り台様の道具に遠隔操縦装置が付随されたもの)をインターネットを介して操作し、ボッチャを行う競技。

会場へのアクセスが困難などの問題により、従来のボッチャには参加をすることができなかった重度身体障がいのお子様でも、自宅から競技に参加することが可能。

2023年度までは本競技種目をメインとした「バイオジェンカップオンラインボッチャ全国大会」を2年連続で開催。

リモートながらも手に汗握る白熱した闘いが繰り広げられました。

【9月8日(日) 決勝戦 開催会場:CACボッチャコート】

本大会の決勝戦はCAC Holdingsが本社1階に所有するCACボッチャコートにて開催されます。

CACボッチャコートは同社がCSR事業の一環として、ボッチャ競技の普及活動を目指し2019年に設立されたコート。

材質はタラフレックス(スポーツ用床材)を使用しており、国際大会等で使用されるコートと同様の仕様で作られています。

