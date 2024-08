緊急用SOSアラームなど5つの防災機能搭載！±0「防災ラジオ」

日本発のデザイン家電ブランド±0(プラスマイナスゼロ)は、普段使いもできるおしゃれな防災ラジオを2024年9月初旬に発売します。

±0「防災ラジオ」

インテリアにマッチした3色展開

商品名 :防災ラジオ

税込売価 :14,300円

カラー :ホワイト/ブラック/ブラウングレー

発売予定日 :2024年9月初旬より順次

外形寸法 :H195×W65×D65mm

質量 :約350g

防水防塵性能:IP54

・蓄電池充電時間(液晶画面にFULLと表示される目安時間)

モバイルバッテリーやACアダプターから充電:約18分(5V/1.0A)/手回し充電ハンドルから充電:約10分(150回転/分)/ソーラーパネルから充電:約10時間

・乾電池は単4形乾電池×3本

・蓄電池が満充電の場合の動作時間の目安(充電ハンドル、ソーラーパネルでの充電)

FMラジオ:約45分(JEITA規格)/Bluetooth:約50分(JEITA規格)/LEDランタン点灯:約10分/SOSアラーム稼働:約31分

・アルカリ乾電池使用時の動作時間の目安

FMラジオ:約17時間(JEITA規格)/Bluetooth:約20時間(JEITA規格)/LEDランタン点灯:約4.5時間/SOSアラーム稼働:約6時間

ラジオを含め5つの防災機能を搭載した便利なマルチタイプです。

正面に全ての操作ボタンを集め操作性を高めました。

防災機能1:5WAY電源

もしもを想定しACアダプター、ソーラーパネル、手回し充電ハンドル、乾電池、蓄電池の5種類から電源を確保します。

天面はソーラーパネル

もしもに備え電源は5種類対応

単4形乾電池もセット可能

防災機能2:LEDランタン

収納できる持ち手を起こせばランタンとしても使用可能。

電球色、昼光色の2段階調光が可能です。

ランタンにもなる持ち手付き

防災機能3:緊急用SOSアラーム

SOSボタンを長押し(約1秒半)すると81dBの大音量でアラームが鳴ります。

防災機能4:AM、FMラジオ

ワイドFM対応。

本体背面にFMアンテナを収納、感度を上げて受信が可能です。

防災機能5:Bluetoothスピーカー

Bluetoothスピーカーを搭載、日常使いもできるから便利です。

寝室の間接照明やリビングのスピーカーとして、普段の生活でも使えるようシンプルなデザインにまとめました。

カラーも3色、お部屋に合わせて選べます。

インテリアにとけ込みながらもしっかり備える、新しい防災のかたちです。

リュックサックのサイドポケットに収納可能

普段使いもできるおしゃれなデザイン

