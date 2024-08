個人や法人に向けたセミナーや講演を運営するHIROWAは、2025年度版の『和田裕美の営業手帳』を2024年9月21日(土)に発売します。

HIROWA 2025年度版『和田裕美の営業手帳』

個人や法人に向けたセミナーや講演を運営するHIROWAは、2025年度版の『和田裕美の営業手帳』を2024年9月21日(土)に発売。

『和田裕美の営業手帳』は20周年となりました。

この20年で、書店の数は半分となり、スマホでのスケジュール管理が主流となり、また資材の原価が高騰しました。

そのような悪条件の中でも「継続して売れ続けた手帳」には、人生を幸せに生きるために欠かせない要素が詰まっています。

■20年続く、人気の理由

どんなにキャラクターのファンであっても、毎日使う手帳が使いにくいとなかなか続きません。

この手帳がロングセラーになった大きな要因は、キャラクターの個性以上に圧倒的な使いやすさがあったからなのです。

■オリジナルサイズの秘密

もともと手帳のサイズには規定があり、当時、ポケットサイズのものやB5サイズのものが多くありました。

和田裕美と当時担当の女性編集者は、女性がバッグに入れるには、男性がよく使うポケットサイズだと小さすぎ、他のサイズは大きすぎて入らないという不満を解消できるサイズを考案。

そうして、バッグにも入り、手にも持ちやすいサイズとして今のオリジナルサイズが誕生したのです。

この手帳サイズは、世界にひとつしかないのです。

他にも次のような特徴が『和田裕美の営業手帳』にはあります。

<『和田裕美の営業手帳』の特徴>

●数字が右脳で理解できる、週ごとの目標と結果の描き込み方

週ごとに目標と結果を書き込むことで、右脳を活用して効率的に目標を管理できます。

●達成率、効率がアップする、「水曜日の境界線」

水曜日を境にした計画と振り返りにより、週の後半の効率と達成率が飛躍的に向上します。

●あなたの背中を押してくれる、「WEEKの言葉」

毎週、和田裕美からのメッセージが記載されており、モチベーションを高めるサポートをします。

●右ページメモ欄をタテに4分割できる目盛りつき

メモ欄はタテに4分割できる目盛りが付いており、メモを整理しやすくなっています。

●「和田語録」が散りばめられた特別なページ

「月の言葉」や「WEEKの言葉」は毎年書き下ろしで新鮮、「陽転思考十ヶ条」や「元気が出る言葉集」などの付録ページは何度も読み返すことで心に沁みこんできます。

■利用者の声

「仕事の計画、締切り管理に効果があり、作業の前倒しに役立っています」(40代・女性)

「右ページの上に3ヵ月分のカレンダーが載っているので、打合せの時に先まで確認できて便利です」(50代・女性)

「その月の週間スケジュールの前に月間スケジュールが載っているスタイルがとても重宝して、10年以上愛用しています」(30代・女性)

「『和田手帳』は1年間を52週間に区切って目標管理する点が魅力だと感じています。目標を細分化することで『達成できるイメージ』が持てるんですよね。」(50代・男性)

「これ以上の手帳は他にはないと思っています。男性の私にとってもサイズもバッグにちょうど入りやすく、メモを書くのにもちょうどいい大きさです」(50代・男性)

「女性の手で持ちやすい、細長いサイズが気に入っています!」(30代・女性)

「手帳を開くたびに元気をもらえます。そんな手帳は他にありません。月や毎週の言葉は毎年書き下ろしで新鮮ですし、「陽転思考十ヶ条」「元気が出る言葉集」などの付録ページは、何度も読み返すことで心に沁みこんできて自分のものになっていく感覚があります。」(40代・女性)

『2025 W’s Diary 和田裕美の営業手帳2025(マットレッド)』

発売予定日:2024年9月21日(土)

定価 :本体1,700円+税

発行 :クラーケンラボ

ISBN :978-4-910315-40-9

『2025 W’s Diary 和田裕美の営業手帳2025(チャコールブラウン)』

発売予定日:2024年9月21日(土)

定価 :本体1,700円+税

発行 :クラーケンラボ

ISBN :978-4-910315-39-3

※ネットからの予約も開始しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 効率的に目標を管理!HIROWA 2025年度版『和田裕美の営業手帳』 appeared first on Dtimes.