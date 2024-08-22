マツダが誇るロータリースポーツカー「アンフィニ FD3S RX-7」新色2種がアオシマ「楽プラ」で登場！
青島文化教材社のプラモデル「楽プラ ス ナップキット」シリーズから、「アンフィニ FD3S RX-7」が2種のカラーバリエーションで2025年1月（予定）に発売される。
マツダが誇るロータリースポーツカーが登場！パーツ点数 33点のお手軽モデルで、リトラクタブルヘッドライトは開閉選択式、またローダウン仕様も選択式で組み立て可能だ。予約受付は8月29日（木）14:00からとなっている。
楽プラ スナップキット No.04-CY アンフィニ FD3S RX-7(コンペティションイエローマイカ)
楽プラ スナップキット No.04-MB アンフィニ FD3S RX-7(モンテゴブルーマイカ)
※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。
※ローダウン仕様で組み立てた場合、タイヤが回転しにくい場合があります。
※マツダエース（株）監修中
【商品情報】
「楽プラ スナップキット No.04-CY アンフィニ FD3S RX-7(コンペティションイエローマイカ)」
「楽プラ スナップキット No.04-MB アンフィニ FD3S RX-7(モンテゴブルーマイカ)」
価格：2,200 円（税込）
新色追加
発売：2025年1月発売予定
スケール：1/32
ボディカラー：No.04-CY コンペティションイエローマイカ
No.04-MB モンテゴブルーマイカ
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