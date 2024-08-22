マツダが誇るロータリースポーツカー「アンフィニ FD3S RX-7」新色2種がアオシマ「楽プラ」で登場！

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青島文化教材社のプラモデル「楽プラ ス ナップキット」シリーズから、「アンフィニ FD3S RX-7」が2種のカラーバリエーションで2025年1月（予定）に発売される。

マツダが誇るロータリースポーツカーが登場！パーツ点数 33点のお手軽モデルで、リトラクタブルヘッドライトは開閉選択式、またローダウン仕様も選択式で組み立て可能だ。予約受付は8月29日（木）14:00からとなっている。

楽プラ スナップキット No.04-CY アンフィニ FD3S RX-7(コンペティションイエローマイカ)

 


楽プラ スナップキット No.04-MB アンフィニ FD3S RX-7(モンテゴブルーマイカ)



 ※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※ローダウン仕様で組み立てた場合、タイヤが回転しにくい場合があります。

※マツダエース（株）監修中

 

【商品情報】

「楽プラ スナップキット No.04-CY アンフィニ FD3S RX-7(コンペティションイエローマイカ)」
「楽プラ スナップキット No.04-MB アンフィニ FD3S RX-7(モンテゴブルーマイカ)」

価格：2,200 円（税込）

新色追加

発売：2025年1月発売予定

スケール：1/32

ボディカラー：No.04-CY コンペティションイエローマイカ

No.04-MB モンテゴブルーマイカ


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