¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥°¥é¥ó¥×¥ê½÷Í¥¡Ö¤ªÊÆ¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡×àÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°á¤Ëº¤ÏÇ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡1988Ç¯¡ÖÂè2²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤«¤ê¤ó¡×¡Ê1994Ç¯¡Ë¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤ÎºÙÀîÄ¾Èþ(50)¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¤³¤³ºÇ¶áÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëàÊÆÉÔÂá¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÊÆ¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖºòÆü¡¢½µ¤Ë°ìÅÙÍê¤ó¤Ç¤¤¤ëÂðÇÛ¤ÇÆÏ¤¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤¬ÃíÊ¸»¦Åþ¤Î¤¿¤áÃêÁª¡Ê¹ØÆþ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡Ö²æ¤¬²È¤Ï¥Ï¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¸þ¤«¤¦¤â¡¢¤ªÊÆ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃª¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²èÁü¤È¶¦¤ËÊó¹ð¤·¡Öº£¹¹¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¡¼¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ö¤ÎÅ¿Ëö¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ò¤ß¤¿ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊÆÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¶ÃØ³¡ª¡×¡Ö»ä¤â¹Ô¤Ã¤¿¤é¤â¤ÁÊÆ¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±¤¸¾õ¶·¤À¤È¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ï·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ö´ØÅì¤À¤±¡©¤¦¤Á¤ÏÅÄ¼Ë¤À¤«¤é¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±Çã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£