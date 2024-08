ライフスタイルブランド「CONVERSE」より、『スプラトゥーン3』オリジナルデザインシューズが8月23日に発売となる。

「CONVERSE」の代表モデル「ALL STAR」に、『スプラトゥーン3』のオリジナルデザインシューズが登場。ナワバリバトルをイメージしたインクやイカ・タコ、ブランドロゴがデザインされ、随所に楽しさが詰め込まれた特別なシューズに仕上げられている。

「ALL STAR Z HI / Splatoon3」と「CHILD ALL STAR N Z HI / Splatoon3」は、大胆なインクのグラフィックが目を引くアンクルパッチ(内側くるぶし)や、靴ひもを通す一番上のシューホール、インソール(中敷き)を、あえてアシンメトリーなカラーリングで表現。インクのグラフィックにはこっそり潜ったイカのデザインも。

「KID’S RS / Splatoon3」は、イカとタコを左右の内側に大胆にプリント。軽量で屈曲性の良いインジェクションE.V.A.のミッドソールや負荷のかかる踵外側にラバーを補強し、ヒールのラバーを抜くことで衝撃吸収性を向上させたデザインの波型意匠をベースにしたアウトソールなど機能性も充実。タンの裏には名前の記入できるラベルが付属している。

「ALL STAR LC HI / Splatoon3」は、グラフィティをあしらった、ユニークなコラボレーションアイテム。直営店限定で登場する。グレイのアッパーをベースに、インクやグラフィティを大胆にプリント、グラフィティのワッペンを重ねた個性的なデザイン。左右でアシンメトリーなカラーリングのインソールも特徴だ。

また、8月23日~9月17日の期間、「CONVERSE」のコンセプトショップであるWhite atelier BY CONVERSE 原宿店で、『スプラトゥーン3 エキスパンション・パス サイド・オーダー』のカスタマイズキャンペーンが実施される。White atelier BY CONVERSE 原宿店では、シューズデザインを自分好みにカスタマイズすることができ、本キャンペーン実施期間は「サイド・オーダー」カラーのインクと、「スプラトゥーンフォント」を用いたオリジナルプリントが楽しめる。

さらにカスタマイズシューズを購入すると、先着で「サイド・オーダー」の特別デザインで制作した布地に自由に貼ることができるウェアラブルステッカーもプレゼント。オリジナリティのあふれる一足をお楽しむことができる。なお、期間中はウインドウや店内の装飾も『スプラトゥーン3』仕様になるという。

(文=リアルサウンド編集部)