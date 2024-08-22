株式会社ケンコー・トキナーは、ZEISSの「Conquest HDX双眼鏡」7モデルを11月に発売する。

Conquest HDXは、幅広いユーザーに対応する「プレミアムなオールラウンダー」として開発されたというシリーズ。過酷な気候でも安心して使用できる耐久性と、優れた光学性能を兼ね備えたとする。

今回は対物レンズ32mmの「HDX32」（8倍と10倍）、42mmの「HDX42」（8倍と10倍）、56mmの「HDX56」（8倍、10倍、15倍）の3種類、計7モデルを用意する。

特性の異なる複数のレンズを組み合わせることで高い光透過率を実現し、非球面レンズや超低分散（ED）レンズの採用により色収差を低減している。また、T*コーティングにより薄暮時でも90％以上の光透過率を可能にし、FieldFlattenerテクノロジーの採用で視野全体の高解像度を実現した。

1.3回転の操作で無限遠までのフォーカスが可能。手袋を着用した状態でも滑らかな操作が可能だという。また、視度補正ダイヤルには意図しない回転を避けるためのロック機構を備えている。

外装には軽量で堅牢なマグネシウムハウジングを採用し、従来のHDモデルと比較してHDX42は10％、HDX32、HDX56は2％の軽量化を実現した。外装はフルラバー。

防水設計となっており、内部には窒素ガスを充填することでレンズの曇りを防いでいる。レンズには雨滴や汚れから保護する撥水コートLotuTecを施している。

別売の三脚アダプター「Zeiss Tripod Mount 1/4」（直販価格1万9,800円）を使用することで、三脚に固定しての観測も可能。なお、Conquest HDX 15×56モデルには三脚アダプターが付属する。

ZEISS Conquest HDX 8×32

ZEISS Conquest HDX 10×32

ZEISS Conquest HDX 8×42

ZEISS Conquest HDX 10×42

ZEISS Conquest HDX 8×56

ZEISS Conquest HDX 10×56

ZEISS Conquest HDX 15×56

倍率：8倍 対物レンズ径：32mm 光透過率：90% 射出瞳径：4mm 薄暮係数：16 最短合焦距離：1.5m 1,000ｍ先の視野：140m 見掛視界：64° アイレリーフ：16.5mm 眼幅調整範囲：54-74mm 最短から無限までのフォーカスダイヤル回転数：1.3 外形寸法：132×115mm 重量：620g倍率：10倍 対物レンズ径：32mm 光透過率：90% 射出瞳径：3.2mm 薄暮係数：17.9 最短合焦距離：1.5m 1,000ｍ先の視野：118m 見掛視界：68° アイレリーフ：16.5mm 眼幅調整範囲：54-74mm 最短から無限までのフォーカスダイヤル回転数：1.3 外形寸法：132×115mm 重量：620g倍率：8倍 対物レンズ径：42mm 光透過率：90% 射出瞳径：5.25mm 薄暮係数：18.3 最短合焦距離：2.0m 1,000ｍ先の視野：128m 見掛視界：59° アイレリーフ：16.5mm 眼幅調整範囲：54-74mm 最短から無限までのフォーカスダイヤル回転数：1.3 外形寸法：150×119mm 重量：715g倍率：10倍 対物レンズ径：42mm 光透過率：90% 射出瞳径：4.2mm 薄暮係数：20.5 最短合焦距離：2.0m 1,000ｍ先の視野：115m 見掛視界：66° アイレリーフ：16.5mm 眼幅調整範囲：54-74mm 最短から無限までのフォーカスダイヤル回転数：1.3 外形寸法：150×119mm 重量：715g倍率：8倍 対物レンズ径：56mm 光透過率：90% 射出瞳径：7mm 薄暮係数：21.2 最短合焦距離：3.5m 1,000ｍ先の視野：125m 見掛視界：57° アイレリーフ：18mm 眼幅調整範囲：54-74mm 最短から無限までのフォーカスダイヤル回転数：1.3 外形寸法：210×145mm 重量：1,235g倍率：10倍 対物レンズ径：56mm 光透過率：90% 射出瞳径：5.6mm 薄暮係数：23.7 最短合焦距離：3.5m 1,000ｍ先の視野：115m 見掛視界：66° アイレリーフ：18mm 眼幅調整範囲：54-74mm 最短から無限までのフォーカスダイヤル回転数：1.3 外形寸法：210×145mm 重量：1,250g倍率：15倍 対物レンズ径：56mm 光透過率：90% 射出瞳径：3.7mm 薄暮係数：29 最短合焦距離：3.5m 1000m先の視野：80m 見掛視界：69° アイレリーフ：18mm 眼幅調整範囲：54-74mm 最短から無限までのフォーカスダイヤル回転数：1.3 重量：1,265g 外形寸法：210×145mm