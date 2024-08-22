　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43583.74　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
43388.63　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
42983.86　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41907.33　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41581.44　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41383.97　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40851.97　　均衡表雲上限(日足)
40230.92　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40179.01　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40021.89　　均衡表雲下限(日足)
39379.30　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38776.59　　26週移動平均線
38640.10　　75日移動平均線
38554.51　　13週移動平均線

38211.01　　★日経平均株価22日終値

37733.94　　6日移動平均線
37374.64　　25日移動平均線
37374.16　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37158.72　　200日移動平均線
36878.09　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45　　均衡表転換線(週足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36426.88　　均衡表転換線(日足)
36311.29　　均衡表基準線(日足)
35971.74　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35909.70 　　新値三本足陰転値
35790.33　　均衡表雲上限(週足)
35369.98　　ボリンジャー:-1σ(25日)
35201.68　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34569.31　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33525.27　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33365.31　　ボリンジャー:-2σ(25日)
33311.58　　均衡表雲下限(週足)
31360.65　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　94.75(前日94.25)
ST.Slow(9日)　　93.56(前日90.32)

ST.Fast(13週)　 52.73(前日52.30)
ST.Slow(13週)　 35.78(前日35.64)

［2024年8月22日］

株探ニュース