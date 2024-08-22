

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43583.74 ボリンジャー:＋3σ(13週)

43388.63 ボリンジャー:＋3σ(25日)

42983.86 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41907.33 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41581.44 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41383.97 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40851.97 均衡表雲上限(日足)

40230.92 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40179.01 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40021.89 均衡表雲下限(日足)

39379.30 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38776.59 26週移動平均線

38640.10 75日移動平均線

38554.51 13週移動平均線



38211.01 ★日経平均株価22日終値



37733.94 6日移動平均線

37374.64 25日移動平均線

37374.16 ボリンジャー:-1σ(26週)

37158.72 200日移動平均線

36878.09 ボリンジャー:-1σ(13週)

36791.45 均衡表転換線(週足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36426.88 均衡表転換線(日足)

36311.29 均衡表基準線(日足)

35971.74 ボリンジャー:-2σ(26週)

35909.70 新値三本足陰転値

35790.33 均衡表雲上限(週足)

35369.98 ボリンジャー:-1σ(25日)

35201.68 ボリンジャー:-2σ(13週)

34569.31 ボリンジャー:-3σ(26週)

33525.27 ボリンジャー:-3σ(13週)

33365.31 ボリンジャー:-2σ(25日)

33311.58 均衡表雲下限(週足)

31360.65 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 94.75(前日94.25)

ST.Slow(9日) 93.56(前日90.32)



ST.Fast(13週) 52.73(前日52.30)

ST.Slow(13週) 35.78(前日35.64)



［2024年8月22日］



株探ニュース

