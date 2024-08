松浦優子登壇！SUNNY PRESENCE「〜自分で今すぐできる〜鶏精を使った台湾的産後の養生セミナー」

SUNNY PRESENCEは、「〜自分で今すぐできる〜鶏精を使った台湾的産後の養生セミナー」を2024年9月15日(日)に誠品生活日本橋にて開催します。

SUNNY PRESENCE「〜自分で今すぐできる〜鶏精を使った台湾的産後の養生セミナー」

イベント名:〜自分で今すぐできる〜鶏精を使った台湾的産後の養生セミナー

開催日時 :2024年9月15日(日)

第1部 10:30〜12:00

第2部 14:00〜15:30

開催場所 :誠品生活日本橋 誠品生活市集「COOKINGSTUDIO」

(一部Instagram配信あり)

参加費 :1,000円(税込)

定員 :各回 15名

※トークショー後には、薬膳の考え方が生活に根付いている台湾で、産後の定番として飲まれている、たんぱく質豊富な「鶏精」の中でも突出した成分量を誇る「極上しずく鶏精」をたのしめます。

※また、優れた和漢植物といわれる白きくらげを使った「白きくらげスープ」も紹介します。

SUNNY PRESENCEは、「〜自分で今すぐできる〜鶏精を使った台湾的産後の養生セミナー」を2024年9月15日(日)に誠品生活日本橋にて開催!

「産後の養生は未来への投資」と考え、漢方上級スタイリスト 松浦 優子氏及び一般社団法人日本産後ダイエット協会 代表理事 新井 雅美氏をお招きし、台湾では産後養生(※)のマストアイテムである「鶏精(ジージン)」やご自宅で実践できるエクササイズについて紹介しながら、より快適で充実した産後期や子育て期を過ごせるような産後養生を提案します。

これから出産を迎えるプレママ、出産されたママやその家族が参加できます。

女性の出産という大きなライフイベントの中でも実はとても大切な産後ケアについて知識を深められるセミナーです。

※「養生」とは「栄養補給として」の意です。

【台湾における産後ケアから学ぶこと】

台湾には「坐月子」という言葉があり、産後ケアはただ身体を休めるだけではなく、食事やボディケアも積極的に行うために、「月子中心」という産後ケア施設に入る習慣があります。

徹底した産後ケアは更年期を軽くするほどといわれており、そうすることで将来、産婦さん自身だけでなくご家族も幸せになるという素敵な考え方です。

日本ではまだなじみの薄いこの考え方すべてを実践するのは難しいですが、台湾では定番の産後養生食アイテムである「鶏精(ジージン)」や、ご自宅でもできる産後エクササイズなどで産後期をさらに上質なものにできます。

プレママ・産後ママはもろちん、家族もこの考え方を一緒に学べます。

【今密かにじわじわと日本でも広まりつつある鶏精(ジージン)とは?】

中国の伝統医学「中医学」で活用される古典籍「神農本草経」によると、鶏肉は「女性の不正出血を治す」「体を温めて虚弱を補う」などと記載され、台湾をはじめとする中華圏では、その鶏肉をチキンエキスとして抽出した「鶏精(ジージン)」は、身体に欠かせない滋養とされ、産後や日々の健康維持のために、日常的にスープとして摂取されています。

台湾では、コンビニエンスストアでも販売されているほどポピュラーな国民的栄養ドリンクです。

【極上しずく鶏精(ジージン)とは?】

数ある鶏精(ジージン)の中でも、「極上しずく鶏精(ジージン)」は、西洋医学と中医学の融合治療を実践する愛群生殖医療センター(台湾:台北市)院長の翁紹評医師が監修しています。

台湾でも一般的な鶏精(ジージン)は、鶏肉のみを抽出していますが、本商品は骨も含めた地鶏をほぼまるごと使用しており、さらに独自のCDT(細胞粉砕技術)特許製法によって、タンパク質をペプチドとアミノ酸に分解できるので吸収率が高く、100kcal当たり24.5gのタンパク質摂取を実現しています。

また、脂質を完全に除去した上に、防腐剤・保存料・香料不使用と鶏以外一切何も加えていない完全無添加であることは、一般的なプロテインとも一線を画したものとなっています。

抗生剤・ホルモン剤不検出で、国際的な基準に準拠した工場で安全性にも徹底した配慮をし、製造されています。

温めるとより風味豊かに楽しめます。

【登壇者紹介】

●松浦 優子

台湾情報ライター/漢方上級スタイリスト

1972年東京生まれ。

学習院大学文学部哲学科卒業。

株式会社リクルートで人材採用広告・企業広告の制作に従事した後、2006年に旅行で初めて台湾を訪問。

2007〜2008年、台湾に短期語学留学し華語を学ぶ。

帰国後は日本語教師として外国人留学生を教える傍ら、台湾の経済ニュース翻訳や、日台交流イベントを手伝うようになる。

2015年より「台湾×健康」をテーマとしたコラムのweb連載を始めたため、近年は台湾で「健康に良いもの」を探索して歩くことが増えた。

文章執筆のほか、東京農大オープンカレッジで台湾食文化講座を行うなど、台湾生活の中でふれた中医学に基づく「養生」の考えや工夫を多くの人に知ってもらいたいと思っている。

台湾の鉄道と伝統宗教文化の愛好者でもある。

講師:松浦 優子 氏

●新井 雅美(あらいまさみ)

パーソナルトレーナー

産後女性を中心に15年で2万5千人の健康、運動、食事指導を実施。

医師や助産師、保健師等医療従事者をクライアントに多くもち、医師からは改善が見込めないと言われた関節痛、手足のしびれなども運動指導で改善。

産後女性の健康回復を指導できる産後ダイエットアドバイザー、女性の一生を心身共にコーチングするFEMSダイエットコーチ養成講座を提供中。

・社会福祉士

・一般社団法人日本産後ダイエット協会代表理事

・即効くびれ(R)メソッド、バギーヨガ(R)創始者 即効くびれ(R)メソッドは、1回で体幹部をサイズダウンさせる。

・東京都北区ビジネスプランコンテスト2019 最優秀賞受賞

・東京都北区地域づくり応援団事業 2021.2022 採択

・東京都北区立体育館、豊島区立体育館自主事業 2022.2023 採択

・東京都北区未来構想委員(北区基本構想諮問機関)

・セミナーコンテスト名古屋大会優勝

講師:新井 雅美 氏

「極上しずく鶏精(ジージン)」で産前産後のたんぱく質不足を手軽で健康的に解消し、母として、女性としての人生を明るく楽しく力強く進めるよう後押しをします。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 松浦優子登壇!SUNNY PRESENCE「〜自分で今すぐできる〜鶏精を使った台湾的産後の養生セミナー」 appeared first on Dtimes.