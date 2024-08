リアルな石仮面の姿！バンプレスト「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド 石仮面 被れるぬいぐるみ」

バンプレストから、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』より「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド 石仮面 被れるぬいぐるみ」がアミューズメント専用景品として2025年1月より登場します。

バンプレスト「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド 石仮面 被れるぬいぐるみ」

・販売ルート: アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・発売元 : BANDAI SPIRITS

バンプレストから、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』より「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド 石仮面 被れるぬいぐるみ」がアミューズメント専用景品として2025年1月より登場!

また2025年3月には、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』で活躍する犬のキャラクター「イギー」のソフビフィギュアシリーズ第3弾「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース SOFVIMATES〜イギー〜vol.3」も登場を予定しています。

■商品特長

・「ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド 石仮面 被れるぬいぐるみ」

『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』に登場する、キーアイテム「石仮面」が被れるぬいぐるみになって登場!

ディオがつけた「石仮面」を、ふかふかとした中綿入りの被れるぬいぐるみとして商品化しました。

石仮面の骨針をイメージしたパーツで頭にかぶることができるつくりになっており、正面から見ても横から見ても、リアルな石仮面の姿を楽しめます。

君も、ディオのように「人間を超越する」ことはできるだろうか…

※本当に人間を超越することや、吸血鬼になることはできません。

ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド 石仮面 被れるぬいぐるみ(イメージ1)

・「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース SOFVIMATES〜イギー〜vol.3」

『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』に登場する犬のキャラクター「イギー」がうつぶせポーズになった、『SOFVIMATES』第3弾が登場。

『SOFVIMATES(ソフビメイツ)』はバンプレストブランドが手掛けるソフビフィギュアシリーズです。

第1弾・第2弾に続き、イギーの「SOFVIMATES」シリーズの第3弾となる本商品は、うつぶせポーズでリラックスしているようなイギーの表情が特徴で、口が少し開いているのがポイント。

プリッとしたおしりやおなかのたるみ、耳やしっぽの向きなど、細部までこだわった造形も魅力です。

バンプレストブランドからアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのフィギュアやぬいぐるみは続々と登場予定です。

ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース SOFVIMATES〜イギー〜vol.3(イメージ1)

■商品概要

・商品名 :ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド 石仮面 被れるぬいぐるみ

・投入時期 :2025年1月登場予定

・種類 :全1種

・商品サイズ:約25cm

・商品名 :ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース SOFVIMATES〜イギー〜vol.3

・投入時期 :2025年3月登場予定

・種類 :全1種

・商品サイズ:約15cm

(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会

※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

※画像と商品とは、多少異なります。

※お取り扱いのない店舗、登場時期の異なる店舗もあります。

※商品はなくなり次第終了となります。

