ドイツ・ケルンで2024年8月21日から開催されているゲームイベント「Gamescom 2024」において、Samsungが視線追跡技術を用いることでメガネなしで3D映像を楽しめるゲーミングモニター「Odyssey 3D」を発表しました。Samsung Electronics Unveils Groundbreaking, Glasses-Free ‘Odyssey 3D’ Gaming Monitor at Gamescom 2024 - Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-unveils-groundbreaking-glasses-free-odyssey-3d-gaming-monitor-at-gamescom-2024Samsung’s new Odyssey monitor lets you play games in glasses-free 3D - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/8/21/24225133/samsung-odyssey-3d-gaming-monitor-glasses-free-announcementSamsung Preps a 3D Gaming Monitor That Doesn't Require Glasses | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/samsung-preps-a-3d-gaming-monitor-that-doesnt-require-glassesSamsungが発表した「Odyssey 3D」には、「レンチキュラーレンズ」と呼ばれる、ユーザーの左右の目にでわずかに角度が異なる画像を届けることができる特殊なハードウェアが搭載されており、映像に奥行きのある錯覚を作り出すことが可能です。また、モニターには視線追跡用のカメラが搭載されているほか、奥行き知覚を強化するために映像を継続的に調整できる「ビューマッピング」技術も採用しています。Samsungによると、これらのツールやテクノロジーを組み合わせることで3Dメガネを装着しなくても奥行きのある3D映像を楽しむことができるそうです。以下は海外メディアのXDAによるOdyssey 3Dの体験の様子。画面下部に搭載された2つのカメラで視線を追跡することで、ユーザーが動いても適切に3D映像を表示してくれています。Samsung's 3D Gaming Monitor is WILD! #CES2024 - YouTubeさらに、ユーザーは自身の好みに応じて2Dモードと3Dモードをシームレスに切り替えることができるとのこと。Odyssey 3Dは27インチと37インチの2モデルが用意されており、どちらも解像度は3840×2160ピクセル(4K)、応答速度は1ms、リフレッシュレートは165Hzで、高さ調整スタンドやチルト機能、FreeSync Premiumテクノロジー、DisplayPort 1.4ポートが1つ、HDMI 2.1ポートを2つ備えています。Samsungのビジュアルディスプレイビジネスチーム担当エグゼクティブバイスプレジデントのフン・チョン氏は「世界最大のゲーム展示会であるGamescomで、メガネなしの3Dゲーミングモニターを発表できることをうれしく思います。Samsungは、ゲーム体験を向上させる最先端のテクノロジーを継続的に開発することで、ハイエンドゲーミングモニター市場をリードすることに取り組んでいます」と述べています。SamsungによるとOdyssey 3Dは2024年内にアメリカやヨーロッパ、オーストラリアを含む全世界で発売される予定で、価格は未定です。