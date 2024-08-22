¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û´ØÅìÂè°ì¤Ï·è¾¡Àï¤â¶Ïº¹¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¡ª¡¡ÊÆÂô´ÆÆÄ¡ÖÄ©Àï¼Ô¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï£²£³Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£µþÅÔ¹ñºÝ¤È¤Î·è¾¡¤ËÄ©¤à´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤Ï£²£²Æü¡¢ÄÅÌçÃæ±û¸ø±àÌîµå¾ì¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ä·Ú¤¤¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎ¤Ë¤Ä¤»É¤µ¤ë¤è¤¦¤ÊÆüº¹¤·¤ËÉé¤±¤º¡¢Ìµ¿´¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¡¢´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Ë£²¡½£±¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Î»î¹çÅ¸³«¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÊÆÂô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Àï¤¤Êý¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¼éÈ÷¤Ç²æËý¤·¤Æ²æËý¤·¤Æ¡Ä¤Ê¤ó¤È¤«½ªÈ×¤Ë£±ÅÀº¹¡¢£²ÅÀº¹¤Î¾¡Éé¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯Ç´¤ê¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡£¤³¤³¡Ê·è¾¡¡Ë¤ÇÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¦¥Á¤Ï¤â¤¦¡ØÄ©Àï¼Ô¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥íÃíÌÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ºä°æ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö´ØÅìÂè°ì¤Ï·è¾¡Àï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡ØÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¡Ù¤Ä¤â¤ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤½¤³¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤â¤¦£±²ó¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿´ØÅìÂè°ì¡£Ì´¤ÎÉñÂæ¤Ç¿¼¹È¤ÎÍ¥¾¡´ú¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£