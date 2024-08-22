これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（8月）16:30
予想 43.3 前回 43.2（製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（8月）16:30
予想 52.4 前回 52.5（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:00
予想 45.7 前回 45.8（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:00
予想 51.7 前回 51.9（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（8月）23:00
予想 -12.7 前回 -13.0（ユーロ圏消費者信頼感)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:30
予想 52.1 前回 52.1（製造業PMI（購買担当者指数）)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:30
予想 52.7 前回 52.5（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
新規失業保険申請件数（08/11 - 08/17）21:30
予想 23.0万件 前回 22.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/04 - 08/10）
予想 186.5万件 前回 186.4万件（継続受給者数)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）22:45
予想 49.7 前回 49.6（製造業PMI・速報値)
予想 54.1 前回 55.0（非製造業PMI・速報値)
予想 53.1 前回 54.3（コンポジットPMI・速報値)
中古住宅販売件数（7月）23:00
予想 393.4万件 前回 389.0万件（中古住宅販売件数)
予想 0.9% 前回 -5.4%（中古住宅販売件数・前月比)
※予定は変更することがあります
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（8月）16:30
予想 43.3 前回 43.2（製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（8月）16:30
予想 52.4 前回 52.5（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:00
予想 45.7 前回 45.8（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:00
予想 51.7 前回 51.9（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（8月）23:00
予想 -12.7 前回 -13.0（ユーロ圏消費者信頼感)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:30
予想 52.1 前回 52.1（製造業PMI（購買担当者指数）)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:30
予想 52.7 前回 52.5（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
新規失業保険申請件数（08/11 - 08/17）21:30
予想 23.0万件 前回 22.7万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/04 - 08/10）
予想 186.5万件 前回 186.4万件（継続受給者数)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）22:45
予想 49.7 前回 49.6（製造業PMI・速報値)
予想 54.1 前回 55.0（非製造業PMI・速報値)
予想 53.1 前回 54.3（コンポジットPMI・速報値)
中古住宅販売件数（7月）23:00
予想 393.4万件 前回 389.0万件（中古住宅販売件数)
予想 0.9% 前回 -5.4%（中古住宅販売件数・前月比)
※予定は変更することがあります