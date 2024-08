バンプレストが展開するクレーンゲーム景品に、TVアニメやアプリゲームなどでも人気のTVアニメ『ブルーロック』のぬいぐるみマスコットが登場!

サッカーボールとキャラクターが一体になったデザインが魅力です。

バンプレスト「TVアニメ『ブルーロック』 ぬいぐるみマスコット」

登場時期:2024年8月22日(木)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全6種

サイズ:約10cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00003607/

サッカーボールとキャラクターが一体になったぬいぐるみマスコット。

種類は潔 世一、蜂楽 廻、千切 豹馬、凪 誠士郎、御影 玲王、糸師 凜の全6種です。

デフォルメされた丸目のデザインが特徴的で、髪型などの個性もしっかり表現されています。

ボールチェーンつきなので、バッグなどにつけて持ち歩くことができます。

サッカーボールと一緒になったかわいいぬいぐるみ。

バンプレスト「TVアニメ『ブルーロック』 ぬいぐるみマスコット」は2024年8月22日(木)より、クレーンゲーム景品として順次登場予定です。

