2024年9月1日(日)〜10月31日(木)までシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのブッフェ・ダイニング「グランカフェ」にて、「メキシカンフードブッフェ」を開催☆

「メキシカンフードブッフェ」では、在日メキシコ大使館シェフのディエゴ・ロペス・ファリアス氏監修による本場メキシコ料理の数々が日替わりで楽しめます。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」メキシカンフードブッフェ

期間:2024年9月1日(日)〜10月31日(木)

場所:ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」(ホテル1F)

※特製タパスの提供は「グランカフェバー」(ホテル1F)となります。

料金:

※グランカフェバーで提供のアラカルトメニュー「特製タパス」は1,500円となります。

「メキシカンフードブッフェ」では在日メキシコ大使館シェフのディエゴ・ロペス・ファリアス氏監修による本場メキシコ料理の数々が日替わりで登場!

また、フェア期間中は、メキシコの民俗音楽マリアッチのパフォーマンスや、伝統風習「死者の日」を表現したファインアートの展示も実施されます☆

美食やアートの世界に囲まれる、異国情緒満載のブッフェを楽しめます。

広大な国土から恩恵を受け、豊かな味わいと独自性で世界中に愛されてきたメキシコ料理。

その中から、特に代表的なメニューが集結。

ラテンアメリカ地域で親しまれる魚介のマリネ「魚のセビーチェ」や、ユカタン半島の定番豚肉料理「コチニータ・ピビル」など、バラエティ豊富なメニューを日替わりで提供されます。

トルティーヤやトスターダなどと自由に組み合わせながら、自分だけのメキシカンスタイルを楽しんでください。

また、デザートには、爽やかな「レモンのシャルロットケーキ」や、“3種のミルク”の意を持つ「トレスレチェスケーキ」なども日替わりで登場し、スイーツ好きの方にも満足できるブッフェです。

ブッフェメニュー例

前菜

メイン

まぐろのサルピコンワカモレピコ・デ・ガジョ魚のセビーチェサボテンのサラダエビのカクテルアグアチレ牛肉のサルピコン

カルニータス牛肉のアランブレコチニータ・ピビルバハ・カリフォルニアスタイルのタコスアロス・ロホ

デザート

メキシカンプリンレモンのシャルロットケーキトレスレチェスケーキ

アラカルトメニュー 特製タパス

※グランカフェバーで提供のアラカルトメニュー「特製タパス」は1,500円

現地のバルで親しまれる小皿料理「タパス」としてグランカフェバーにてタコスを特別提供!

本場の味を気軽に楽しむことが出来ます☆

監修:在日メキシコ大使館シェフ ディエゴ・ロペス・ファリアス

メキシコ伝統料理を継承する専門家の一人であり、在日メキシコ大使館シェフ、メキシコ料理指南役として、メキシコの食文化がもたらす多様性のある味わいと伝統の普及・保存に注力する。

マリアッチパフォーマンス

アーティスト:マリアッチ・ラ・フィエスタ

伝統的なメキシコの民族音楽“マリアッチ”を日本各地で披露するパフォーマンス集団。

日程:2024年9月14日(土)〜16日(月・祝)、10月12日(土)〜14日(月・祝)

時間:12:00〜、13:45〜 ※1公演15分程度

場所:ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」

※レストラン利用ゲスト向けとなります。

本場メキシコでは、祭りや宴会、国民的行事などの際に親しまれている民族音楽「マリアッチ」のパフォーマンスを開催。

メキシコ料理を味わいながら、ラテン文化が生み出す陽気で明るい音楽で、エキゾチックな世界観を体感できます。

ファインアート展示

アーティスト:飯坂千亜希

メキシコの伝統風習「死者の日」を、半立体で描き続けるアーティスト。

大阪・東京での個展を中心にドクロの似顔絵を描くワークショップの開催やドクログッズの制作、企業やミュージシャンとのコラボレーションなど活動内容は多岐に渡る。

期間:2024年9月14日(土)〜10月31日(木)

場所:ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」および2Fロビー

※グランカフェでの展示はレストラン利用ゲスト向けとなります。

ファインアート作家の飯坂千亜希氏によるアート作品の展示を開催。

メキシコの伝統風習「死者の日」に登場するドクロは、現地では悲しみではなく喜びの象徴ともされています。

メキシカンアートの独特な雰囲気を、ぜひ感じてくださいね!

本格的なメキシコ料理を存分に楽しめる期間限定ビュッフェ。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」メキシカンフードブッフェは2024年9月1日より開催です。

※画像は全てイメージです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 在日メキシコ大使館シェフ監修!シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」メキシカンフードブッフェ appeared first on Dtimes.