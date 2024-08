東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

今回は、ディズニーヴィランズが主催するパーティーに招待された「ミッキーマウス」や仲間たちが描かれたグッズやお菓子を紹介していきます☆

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”グッズ・お土産

発売日:2024年9月30日(月)

販売店舗:東京ディズニーランド/雑貨類 ディズニー&カンパニー、お菓子類 ワールドバザール・コンフェクショナリー

2024年10月1日から11月7日まで東京ディズニーランドと東京ディズニーシーにて開催されるスペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”。

ディズニーホテル、ディズニーリゾートラインのほか、イクスピアリでも、それぞれの施設ならではのハロウィーンプログラムが展開されます。

東京ディズニーランドには、ディズニーヴィランズが主催するパーティーに招待された「ミッキー&フレンズ」たちをデザインしたグッズやお菓子が登場。

楽しくも怪しいハロウィーンパーティーの様子が描かれたグッズとお菓子を紹介していきます☆

クリアホルダーセット

価格:700円

ディズニーヴィランズと「ミッキー&フレンズ」のアートが施されたクリアホルダーセット。

ホログラム加工のクリアホルダーとチケットが入れられるケースのクリアホルダーが2枚セットになっています。

ポストカードセット

価格:500円

ディズニーヴィランズが主催するハロウィーンパーティーに招待された「ミッキーマウス」たちとハロウィーンのロゴが描かれたポストカード2枚セット

それぞれ異なるアートを楽しむことができます。

カンバッジ

価格:500円

ファッションのアクセントにもぴったりなカンバッジ。

好きな場所につけてハロウィーン気分を盛り上げることができます。

ピンバッジ

価格:1,200円

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザインしたピンバッジ。

ゴールドを基調にした豪華仕様のハロウィーングッズです。

レジャーシート

価格:950円

存在感抜群なアートで展開される、1枚あると便利なレジャーシート。

携帯に便利な収納袋付きです。

収納袋は表と裏面で異なるデザインが使用されています。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉セット

価格:2,800円

蒸気機関車でアドベンチャーランド、クリッターカントリー、ウエスタンランドを一周する、東京ディズニーランドのアトラクション「ウエスタンリバー鉄道」

そんな「ウエスタンリバー鉄道」をモチーフにしたディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉が登場です。

車両にはハロウィーンのデザインが描かれています。

キーチェーン

価格:1,400円

上品なパープルカラーを基調にしたキーチェーン。

“ディズニー・ハロウィーン2024”のロゴが入ったミニチャーム付きです。

マグカップ

価格:2,100円

好きな飲み物を入れて楽しめるマグカップ。

ゴールドの持ち手が華やかな、大きめサイズのマグカップです。

クッション

価格:3,800円

タッセルがアクセントになったクッション。

表面には「ミッキーマウス」や仲間たち、

裏面にはディズニーヴィランズが描かれています。

ワイドバスタオル

価格:3,800円

ディズニーヴィランズとミッキー&フレンズの集合アートを使用したワイドバスタオル。

個性豊かなキャラクターの表情に注目です。

ウォッシュタオル

価格:900円

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」たちを描いたウォッシュタオル。

背後にはディズニーヴィランズの「ドクター・ファシリエ」「フック船長」「マレフィセント」「ジャファー」「アースラ」たちがレイアウトされています。

きんちゃく

価格:900円

コスメやお菓子などの小物入れとしても活躍してくれるきんちゃく。

裏面にはディズニーヴィランズをモチーフにしたアイコンが描かれています。

シュシュ

価格:2,000円

リボンの部分にパレードのタイトルを描いたシュシュ。

東京ディズニーランドのパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」を楽しむのにぴったりな身につけグッズです。

トートバッグ

価格:4,900円

実用性もばっちりなトートバッグ。

表面に大きめのポケットが1つ、内側にはポケットが2つ付いています。

チョコレートクランチ

価格:2,000円

おみやげにも喜ばれるチョコレートクランチ。

ミルクとホワイトのチョコレートクランチが32個入っています。

柿の種

価格:900円

個包装になっている柿の種。

ソース味の柿の種もあるので、家族や友だちとシェアしても嬉しいお菓子です。

ディズニーヴィランズが主催するパーティーに招待された「ミッキーマウス」や仲間たちをデザインしたグッズやお菓子。

東京ディズニーランドにて2024年9月30日より販売される“ディズニー・ハロウィーン2024”「ミッキー&フレンズ」グッズの紹介でした☆

