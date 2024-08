ロペピクニック「ドラえもん＆ドラミ」のフェイス型ポーチやトップス、“どこでもドア”のキーホルダーも

ロペピクニック(ROPÉ PICNIC)から、人気キャラクター「ドラえもん」とのスペシャルコレクションが登場。限定ウェアや小物などを、2024年9月7日(土)よりロペピクニック店舗ほかにて発売する。

ロペピクニック「ドラえもん&ドラミ」の限定アイテム

これまで2回にわたり発売され、“完売アイテム”が続出するなど大きな話題となった「ドラえもん」とのスペシャルコレクション。第3弾となる今回は、「ドラえもん」をモチーフに、ロペピクニックらしい遊び心あふれるデザインの全5アイテムを提案する。

キャラクタープリントの裏毛プルオーバー

注目は、「ドラえもん」と「ドラミ」をダイナミックにプリントした裏毛のプルオーバー。カレッジスウェットを彷彿とさせるゆったりとしたシルエットで、カジュアルな着こなしを楽しめる。

「ドラえもん」には、“I'm by your side.”(君のそばにいるよ)、「ドラミ」には、“Dorami is a very reliable girl.”(ドラミはとても頼りになる女の子)のメッセージが入っているのもポイントだ。

「ドラえもん&ドラミ」のフェイス型ポーチ

また、「ドラえもん」と「ドラミ」のフェイスを表情豊かにあしらった、愛くるしいデザインのラウンドポーチも要チェック。表情はそれぞれ、ウインクしているものと、目を閉じて寝ているものの2パターンを用意する。手のひらサイズのポーチは、コインやキャンディなどの小物を入れるのにぴったり。

トートバッグや“人気ひみつ道具”のキーホルダー

このほか、底マチ付きでたっぷり収納できるトートバッグや、「どこでもドア」や「タケコプター」といった人気のひみつ道具とキャラクターがついたアクリルキーホルダーもラインナップする。

限定ノベルティも

なお期間中、ロペピクニックリアル店舗にて、「ドラえもん」とのスペシャルコレクションを含む税込7,700円以上の商品を購入した人には、オリジナルトートバッグをプレゼント。どこでもドアから出てくる「ドラえもん」がプリントされたエコバッグは、コンパクトに畳むことができ、持ち運びにも便利だ。



【詳細】

ロペピクニック「ドラえもん」コレクション

発売日:2024年9月7日(土)

※8月22日(水)〜ジャドール ジュン オンラインにて予約開始。

取扱店舗:ロペピクニック店舗、オンラインストア

アイテム:

・裏毛トップス 5,489円

・裏毛トップス(キッズ) 4,290円

・ラウンドポーチ 3,850円

・トートバッグ 2,970円

・カスタムアクリルキーホルダー 1,390円



■ノベルティキャンペーン

対象期間:2024年9月7日(土)〜数量限定、なくなり次第終了

内容:期間中、ロペピクニックリアル店舗にて、「ドラえもん」とのスペシャルコレクションお含む税込み7,700円以上の商品を購入した人に、オリジナルトートバッグをプレゼント。

