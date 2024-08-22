HY¤Î16Ç¯Á°¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö366Æü¡×¤¬¥É¥é¥Þ²½¤ËÂ³¤½ã°¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö²Æì¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Á¡×¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤¬ºÇ¹â¡ª¡×
¡¡²ÆìÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ð¥ó¥É¡¦HY¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢16Ç¯Á°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¾¶Ê¡Ö366Æü¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤¬¡¢2025Ç¯1·î10Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖHY¡Ø366Æü¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢±Ç²è¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£¼ç¿Í¸ø¤òÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¾åÇòÀÐË¨²Î(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö366Æü¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥É¥é¥ÞÈÇ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢º£²ó¤Ï²Æì¤ÈÅìµþ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½ã°¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê366Æü¤¬¸«¤ì¤ë¤ó¤À!!!³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤¬ºÇ¹â¡ª¡×¡ÖÀÎ¤«¤é¹¥¤¤ÊHY¤ò¡¢Âç¹¥¤¤ÊÀÖÁ¿¤¯¤ó¤¬❤¡×¡Ö²Æì¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Á¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£