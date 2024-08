Made in ピエール・エルメの秋限定フローズンドリンク「マカフラ ぶどう」長野県産巨峰を使用

Made in ピエール・エルメ(Made in PIERRE HERMÉ)のドリンク「マカフラ」から、新作ドリンク「マカフラ ぶどう」が登場。2024年9月1日(日)から11月30日(土)までの間、Made in ピエール・エルメ 丸の内にて販売される。

フローズンドリンク「マカフラ」秋限定“ぶどう”フレーバー

「マカフラ」は、マカロンと国産素材を使用したフローズンドリンク。今回登場する紫と白の鮮やかなコントラストが目を引く「マカフラ ぶどう」は、フレッシュでジューシーな甘みの長野県産巨峰と、まろやかなコクのミルクのマリアージュを楽しめる1杯だ。

「マカフラ ぶどう」は、ぷるっとした口当たりの濃厚なぶどうゼリーと、サクサク食感のマカロンコックを加え食感にアクセントをプラス。秋にぴったりの華やかな味わいに仕上げた。

詳細

Made in ピエール・エルメ「マカフラ ぶどう」

発売日:2024年9月1日(日)〜11月30日(土)

販売店舗:Made in ピエール・エルメ 丸の内

価格:テイクアウト 972円 / イートイン 990円

外部サイト