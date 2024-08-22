¡Ö¥¹¥×¥é3¡×¤È¥³¥ó¥Ðー¥¹¡ÖALL STAR¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª ¥Ê¥ï¥Ð¥ê¥Ð¥È¥ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥åー¥ºÅÐ¾ì
8·î23Æü È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§7,480±ß～
¡¡CONVERSE¤Ï¡¢Nintendo SwitchÍÑ¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó3¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥åー¥º¤ò8·î23Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡ÖCHILD ALL STAR N Z HI / Splatoon3¡×¤¬7,480±ß¤Ê¤É¡£
¡¡CONVERSE¤Î¥¹¥Ëー¥«ーÂåÉ½¥â¥Ç¥ë¡ÖALL STAR¡×¤Ë¡Ö¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó3¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥åー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ê¥ï¥Ð¥ê¥Ð¥È¥ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¤¥ó¥¯¤ä¥¤¥«¡¦¥¿¥³¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢¿ï½ê¤Ë³Ú¤·¤µ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥åー¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÁ´Éô¤Ç4¥â¥Ç¥ë¡£°ìÈÌ¥µ¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥éー¡¢¥µ¥¤¥º°ã¤¤¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢¢Ç¤Å·Æ²¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCONVERSE¡×¤è¤ê¡Ø¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó3¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥åー¥º¤¬È¯Çä¡£¡×¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸
ALL STAR Z HI / Splatoon3
²Á³Ê¡§12,100±ß
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§22.0～28.0¡¢29.0¡¢30.0cm
CHILD ALL STAR N Z HI / Splatoon3
²Á³Ê¡§7,480±ß
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§15.0～22.0cm¡Ê¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º¤Ê¤·¡Ë
KID¡ÇS RS / Splatoon3
²Á³Ê¡§7,480±ß
¥«¥éー¡§¥Í¥¤¥Óー¡¢¥°¥ì¥¤
¥µ¥¤¥º¡§17.0～21.0cm
ALL STAR LC HI / Splatoon3
²Á³Ê¡§12,100±ß
¥«¥éー¡§¥°¥ì¥¤
¥µ¥¤¥º¡§22.0～28.0¡¢29.0¡¢30.0cm
[¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹]¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCONVERSE¡×¤è¤ê¡Ø¥¹¥×¥é¥È¥¥ー¥ó3¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥åー¥º¤¬È¯Çä¡£https://t.co/dgRh5JxMzC- Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò (@Nintendo) August 22, 2024
(C) Nintendo