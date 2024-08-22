「機動警察パトレイバー2」より「ハンニバル」PKO仕様/陸自仕様プラモデルが2025年3月再販決定！
8月22日 予約受付開始
【ハンニバル PKO仕様】
2025年3月 発売予定
価格：5,720円
【ハンニバル 陸自仕様】
2025年4月 発売予定
価格：5,940円
【ハンニバル PKO仕様】
2025年3月 発売予定
価格：5,720円
【ハンニバル 陸自仕様】
2025年4月 発売予定
価格：5,940円
コトブキヤは、プラモデル「ハンニバル PKO仕様」を2025年3月、「ハンニバル 陸自仕様」を2025年4月に再販する。価格は「PKO仕様」が5,720円、「陸自仕様」が5,940円。8月22日から予約受付を開始した。
本製品は劇場アニメ「機動警察パトレイバー2 the Movie」に登場するレイバー（ロボット）をプラモデル化したもの。関節カバーはプラスチック製で造形と可動範囲を両立させたもので、ポージング用の関節パーツも付属する。
コクピット内部は細かい設定をもとに造形し、サーチライトのカバーはクリアパーツが付属。また手首も各指が可動する。【ハンニバル PKO仕様】
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