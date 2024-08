韓国の6人組アイドルグループIVEのWONYOUNG(ウォニョン)が、8月21日(水)に、自身のInstagramを更新。ステージ裏で撮影したオフショットを公開し、猫耳姿の写真に「悶えた」「ネコウォニョンかわいい」などファンから反響を集めている。■まるで『おしゃれキャット』の世界観今回投稿されたのは、ステージのセット裏で撮影されたと思われる複数枚の写真。10枚の写真には、ピンクのリボンが付いた白い猫耳のヘアアクセサリーを着けたウォニョンが、白のノースリーブにピンクのスカートと手袋、そして黒いロングブーツを合わせたコーディネートを着こなしポーズを決める姿が写っていて、その様子はまるでアニメーション映画『おしゃれキャット』の子猫マリーのようだ。

これまでも、キュートやカジュアル、クールなどさまざまなコンセプトを消化し、常に新鮮なビジュアルをファンへ披露してきたウォニョン。今回の投稿にSNSでは「猫耳似合いすぎ」「反則級に可愛い」「こんなに何しても世界一可愛くなっちゃう人がいるんだ…」などのコメントが届いていて、猫耳姿という新たなジャンルにもん絶しているファンの様子が見られた。IVEは、2021年12月1日にデビューした韓国ガールズグループ。8月28日(水)に、JAPAN 2nd EP『ALIVE』が発売されるほか、9月4日(水)と9月5日(木)に「IVE THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’ IN JAPAN」が東京ドームにて開催される。引用:「WONYOUNG」Instagram(@for_everyoung10)