ACLEに出場する神戸のJリーグ6試合の日程が決定…東京Vvs川崎Fの試合日も決定

Jリーグは22日、未定だった試合日程の決定を発表した。今回発表されたのは、AFCチャンピオンズリーグ・エリート(ACLE)に出場するヴィッセル神戸、そして未定だった東京ヴェルディvs川崎フロンターレの試合となる。神戸はACLEに出場するため、6試合の開催日が未定だった中、組み合わせ抽選会が16日に行われ、試合日程が決定した。ホームの4試合、そしてアウェイの2試合が今回決定。キックオフ時間も含めて決定している。

また、明治安田J1リーグ第37節の東京Vvs川崎Fの試合も日程が決定。こちらは川崎FのACLE出場による影響で未定となっていたが、11月30日に行われることとなった。【第30節】9/13(金)《19:00》ヴィッセル神戸 vs セレッソ大阪[ノエビアスタジアム神戸]【第32節】9/28(土)《19:00》ヴィッセル神戸 vs 浦和レッズ[ノエビアスタジアム神戸]【第34節】10/18(金)《19:00》ヴィッセル神戸 vs FC東京[ノエビアスタジアム神戸]【第35節】11/1(金)《19:00》ヴィッセル神戸 vs ジュビロ磐田[ノエビアスタジアム神戸]【第36節】11/10(日)《14:00》東京ヴェルディ vs ヴィッセル神戸[味の素スタジアム]【第37節】11/30(土)《14:00》柏レイソル vs ヴィッセル神戸[三協フロンテア柏スタジアム]東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ[味の素スタジアム]