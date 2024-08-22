¡Ø¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Ù¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯±ßÆÍÇË¡¡Àä¶«¾å±Ç¤ÎÄÉ²Ã³«ºÅ¤â·èÄê
¡¡½ÂÃ«Æäºé¼ç±é±Ç²è¡Ø¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Ù¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢Àä¶«¾å±Ç¤ÎÄÉ²Ã³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Ù¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ò¥Ã¥È¡¡ÍýÍ³¤Ï¡Ö¸øÁ³¤ÎÈëÌ©¡×¤¬¸ý¥³¥ß¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¡©
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë²ÆµÙ¤ß¤ËÊä½¬¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ëÃË½÷5¿Í¤Î¶µ¼¼¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¡È¤¢¤Î¥³¡É¤¬²ø´ñ¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹³Ø±à¥Û¥éー¡£¡Ø¼ö±å¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØTHE JUON¡¿¼ö±å¡Ù¤¬ÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÁ´ÊÆ¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¶¿å¿ò¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡7·î19Æü¤è¤êÉõÀÚ¤é¤ì¤¿¡Ø¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Ù¤Ï¡¢8·î22Æü¤Þ¤Ç¤Î34Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷85Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö10²¯ÆÍÇËÊÓ¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÉ²Ã¤Ç³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Àä¶«¾å±Ç¤Ï¡¢8·î30Æü¤«¤é9·î1Æü¤Þ¤ÇÁ´¹ñ5ÂçÅÔ»Ô7·à¾ì¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£´Ñ¾ÞÎÁ¶â¤ÏÄÌ¾ïÎÁ¶â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥à¥Ó¥Á¥±¡¦³Æ¼ï³ä°ú¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ ¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë