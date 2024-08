東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

今回は、ハロウィーンならではの雰囲気を楽しめる、笑ったり、おどろいたりしてパークを楽しんでいる「ゴースト」たちのグッズを紹介していきます☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”ゴーストグッズ

発売日:2024年9月19日(木)

販売店舗:

東京ディズニーランド/雑貨類 ディズニー&カンパニー、お菓子類 ワールドバザール・コンフェクショナリー

東京ディズニーシー/雑貨類 スリーピーホエール・ショップ、お菓子類 ヴァレンティーナズ・スウィート

2024年10月1日から11月7日まで東京ディズニーランドと東京ディズニーシーにて開催されるスペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”。

ディズニーホテル、ディズニーリゾートラインのほか、イクスピアリでも、それぞれの施設ならではのハロウィーンプログラムが展開されます。

そんな“ディズニー・ハロウィーン2024”ならではの雰囲気を楽しめる様々なグッズが登場!

今回は、パークを楽しんでいるゴーストたちをデザインしたグッズやファッションアイテム、お菓子を紹介していきます☆

マスキングテープ〈Bobbin〉セット

価格:1,400円

パークを楽しんでいるゴーストが描かれたマスキングテープ3個セット。

マスキングテープにはそれぞれ異なるアートが使用されています。

カッター同士をつなげて保管ができるプチカッター付きです。

クリアホルダーセット

価格:600円

クリアホルダーとゴーストの形をしたクリアホルダー2枚セット。

笑ったり、おどろいたり、色々な表情のゴーストが描かれています。

シールセット

価格:800円

パークを楽しんでいるゴーストが描かれたシール40枚セット。

スマートフォンやステーショナリーのデコレーションにおすすめです。

ボールペン&シャープペンシル

価格:1,400円

ゴーストが付いた黒、青、赤の3色ボールペン&シャープペンシル。

使うのも見るのも楽しいハロウィーングッズです。

メッセージカード

価格:1,200円

プレゼントに添えるのにおすすめのメッセージカード。

ゴーストの形のメッセージカードが4枚、ギフト袋4枚(2柄×2枚)が入っています。

ミニチュアフィギュアコレクション

価格:1,500円 ※ランダム

パークを楽しんでいるゴーストのミニチュアフィギュアコレクション。

全4種のうち何が出るかはお楽しみです。

※価格は、1個の価格です

ミニチュアフィギュアコレクションセット

価格:6,000円

パークを楽しんでいるゴーストのミニチュアフィギュアコレクションセット。

全4種類をコンプリートしたい方におすすめです。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格:1,600円

ハロウィーンデザインのディズニーリゾートラインをイメージしたトミカです。

細部まで丁寧にデザインされています。

光るペンダント

価格:2,000円

ゴーストの形をした光るペンダント。

夜光らせるとゴーストが浮かび上がっているよう!

バッグチャームA

価格:1,500円

ゴーストの形をしたシリコンケース付きバッグチャーム。

舌をちらりとのぞかせた仕草がかわいい☆

バッグチャームB

価格:1,500円

淡いピンク色のゴーストをデザインしたバッグチャーム。

頭に付けた大きなリボンがポイントです。

くっつきぬいぐるみA

価格:2,000円

両手にクリップを付けたくっつきぬいぐるみ。

ゴーストを肩に乗せてハロウィーン気分を盛り上げることができます。

くっつきぬいぐるみB

価格:2,000円

ハロウィーン気分を盛り上げてくれるくっつきぬいぐるみ。

かばんやポーチにも取り付けられるボールチェーンつきです。

ぬいぐるみバッジ

価格:2,400円

魔法使いになりきったゴーストのぬいぐるみバッジ。

洋服やバッグにつけてハロウィーンを楽しむことができます。

ぬいぐるみチャーム

価格:900円 ※ランダム

色々なところにぶら下げたり、

ゴーストを何個もつなげて楽しむことができるぬいぐるみチャーム。

全6種のうちどれか1つが入っています。

ぬいぐるみチャームセット

価格:5,400円

ゴーストの色々な表情やカラーが楽しめるぬいぐるみチャームセット。

シークレットデザインを含めた全6種がアソートされています。

タンブラーセット

価格:2,400円

オレンジとパープルのタンブラー2個セット。

笑ったり、おどろいたり、色々な表情のゴーストが描かれています。

タンブラー

価格:2,800円

魔法使いになりきったゴーストが描かれたステンレスタンブラー。

裏面にもゴーストがプリントされています。

マグカップ

価格:1,900円

色々な表情をしたゴーストを描いたマグカップ。

立体的に表現された持ち手のゴーストがポイント!

ルームライト

価格:4,500円

ゴーストの形をしたルームライト。

お部屋に飾っておくだけでもかわいいインテリア雑貨です。

フェイスタオル

価格:1,700円

パークを楽しんでいるゴーストたちをたっぷり描いたフェイスタオル。

ヘムにレイアウトされたメッセージにも注目です。

ミニタオルセット

価格:2,400円

ゴーストをレイアウトしたミニタオル3枚セット。

それぞれカラーとデザインが異なるので、気分に合わせて使い分けることができます。

ヘアクリップセット

価格:1,700円

パークを楽しんでいるゴーストのヘアクリップ3個セットです。

異なるポーズや仕草で展開されます。

Tシャツ

価格:4,300円

魔法使いになりきったゴーストが描かれたオーバーサイズのTシャツ。

裏面にプリントされたキャッスルにも注目です。

パーカー

価格:5,900円

表面にキャッスルをプリントしたオーバーサイズのパーカー。

こわがっているゴーストたちが裏面に描かれています。

ファッション用グラス

価格:2,600円

グラス部分に”BOOOOO!”の文字をあしらったファッション用グラス。

ふちにゴーストがいるのがポイントです!

靴下セット

価格:1,600円

ゴーストを総柄であしらった靴下セット。

ブラックとグレーの2色が封入されています。

カチューシャ

価格:2,400円

ブルーとピンクのゴーストがちょこんと乗っているようなカチューシャ。

ミツマルのポンポンがアクセントになっています。

ハット

価格:3,200円

ゴーストをイメージしたハット。

真っ白ボディにブラックで表現されたお顔がインパクト大!

きんちゃくセット

価格:2,400円

ゴーストの形をしたきんちゃくとパークを楽しんでいるゴーストが描かれたきんちゃくが入った3枚セット。

小物やコスメ、お菓子入れなどとして活躍してくれます。

ショルダーバッグ

価格:2,900円

ゴーストの形のショルダーバッグ。

ゴーストの頭についているリボンがかわいい☆

ポケッタブルバッグ

価格:2,700円

ゴーストの様々な表情とポーズが楽しめるポケッタブルバッグ。

折りたたんでポケットに収納するとゴーストの形に変身します。

ショッピングバッグ

価格:1,200円

ハロウィーンカラーを基調にしたゴーストデザインのショッピングバッグ。

マチつきなので、たっぷり収納することができます。

マシュマロ

価格:700円

おみやげにおすすめもマシュマロ。

チョコクリームとモンブラン風味クリーム入りです。

グミ

価格:800円

見るのも食べるのも楽しいグミ。

ゴーストの形をしたマスカット味とオレンジ味のグミがアソートされています。

キャンディー

価格:600円

ハロウィーンをイメージした棒付きのキャンディ。

オレンジ風味とサイダー味に仕上げられています。

キャンディー

価格:900円

星形のリングが付いた、パークで食べ歩きもできるキャンディー。

グレープの風味が楽しめる、個包装タイプのお菓子です。

スープもなか

価格:1,000円

パンプキンスープ、コーンポタージュのスープもなか。

お湯に浮かべてゆらゆらしているゴーストを見るのも食べるのも楽しい☆

アーモンドチョコレートバー

価格:1,800円

バッグのパッケージに入ったアーモンドチョコーレートバー。

バッグにはハロウィーンを楽しむゴーストたちがたっぷり描かれています。

アソーテッド・クッキー

価格:1,600円

パークを楽しんでいるゴーストが目印のアソーテッド・クッキー。

缶の中にはバタークッキーやチョコレート&オレンジクッキー、クランベリージャム付きクッキー、ストロベリー&バタークッキー、チョコレートクッキーなどの色々な形や味のクッキーが入っています。

クッキー

価格:1,000円

個包装になっているクッキー。

家族や友だちとシェアすることができます。

パウンドケーキ

価格:1,200円

取っ手付きの紙箱に入った、おみやげにも喜ばれそうなパウンドケーキ。

個包装のチョコレートとミルクのマーブルパウンドケーキが封入されています。

おせんべい

価格:1,300円

しお味、えび味のせんべい、ブラックペッパー味、はちみつ醤油味、パンプキン味、おさつバター味のあげせんべい。

笑ったり、おどろいたり、色々な表情のゴーストがプリントされたおせんべいは6種類のうちいずれかが入っています。

クリームフィルド・ビスケット

価格:1,300円

パープルのパッケージが存在感抜群なクリームフィルド・ビスケット。

色々な表情のゴーストがプリントされたチョコクリーム入りのビスケットです。

ハロウィーンシーズンのパークを楽しんでいる「ゴースト」たちをデザインしたグッズやファッションアイテム。

東京ディズニーリゾートにて2024年9月19日より販売される“ディズニー・ハロウィーン2024”ゴーストグッズの紹介でした☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 続きを見る

©Disney

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post パークを楽しむゴーストたち!東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”身につけグッズ・お土産 appeared first on Dtimes.