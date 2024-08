【F1 Firearms UDR-15 RYUSOKU-AEG】8月29日 再販予定予約受付中価格:69,080円【URG RYUSOKU-AEG】8月29日 発売予定予約受付中価格:58,800円

BATONは、電動ガン「URG RYUSOKU-AEG」(58,800円)と、「F1 Firearms UDR-15 RYUSOKU-AEG」再販分(69,080円)を8月29日に発売する。

両商品は、BATON理論の「流速チューン」に基づき開発された同社のオリジナル電動ガン。「流速ルーズバレル6.10」、「流速 面ホップアップパッキンセット」を採用しており、箱出しで高精度な射撃ができる。また、13枚歯セクターギヤを採用しており、11.1Vリポバッテリーを用いたキレの良いレスポンスと秒間約20発の制圧力を実現している。

新発売となる「URG RYUSOKU-AEG」は、米特殊部隊の一部で使用されている「GEISSELE SMR MK16タイプハンドガード」を模した「10.5インチM-LOKメタルハンドガード」を装備しているほか、レシーバーは金属製となっている。また、主要な操作を左右両側から行なえるアンビ仕様で、フォールディングストックアダプターを採用しておりバットストックを折りたためる。

再販となる「F1 Firearms UDR-15 RYUSOKU-AEG」は、F1 Firearms正規ライセンス獲得により大胆な肉抜き加工デザインをフルメタルで完全再現している。

