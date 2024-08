ハウステンボスにある、タンテ・アニーから秋限定「栗のフレッシュチーズケーキ」が登場!

タンテ・アニー「栗のフレッシュチーズケーキ」

【季節限定・本店限定】

価格2,268円

発売日:2024年8月24日(土)

※税込価格の金額です。写真はいずれもイメージです。

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

タンテ・アニーは、2024年8月24日(土)より季節限定商品「栗のフレッシュチーズケーキ」を発売。

アニーおばさん自慢の焼き菓子から、秋だけの美味しさをお届けされます。

オランダの伝統菓子をヒントに、“アニーおばさんのチーズケーキ”で親しまれる「カース・ケイク」をはじめ、素朴な味わいで、心温まる焼き菓子を提供するタンテ・アニー。

今季も人気商品「フレッシュチーズケーキ」より、秋のフレーバー「栗のフレッシュチーズケーキ」が登場!

季節限定・ハウステンボス本店限定にて発売されます。

「栗のフレッシュチーズケーキ」はイタリア産栗を使用した栗パウダーとクリームチーズをブレンドしたチーズケーキ。

栗の芳醇な香りとチーズのなめらかな口当たりが見事にマッチしたひと品です。

さらに2024年はパッケージを一新!

タンテ・アニーの世界観を詰め込み、クラシックで華やかな雰囲気を演出しています。

ハロウィーンなど秋のイベントを控え、ハウステンボスへの来園が楽しみになるこれからの季節。

お土産はもちろん、秋を楽しむスイーツとしておすすめです☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハウステンボス本店限定!タンテ・アニー「栗のフレッシュチーズケーキ」 appeared first on Dtimes.