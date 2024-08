東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

今回は、“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に登場する「手持ちバルーン」グッズを紹介していきます。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”手持ちバルーン

発売日:2024年9月19日(木)

価格:900円

販売店舗:東京ディズニーランド「ディズニー&カンパニー」/東京ディズニーシー「スリーピーホエール・ショップ」

ディズニー・ヴィランズが描かれた手持ちバルーン。

ドクター・ファシリエ、ジャファー、フック船長、マレフィセント、アースラが描かれています。

スティック部分には紫色のストーンが妖しくきらめきます。

反対側はディズニー・ハロウィーンのロゴを大きくデザイン。

シアー感のある素材のリボンがスタイリッシュさを演出します。

ディズニーヴィランズデザインの手持ちバルーンでハロウィーン気分がより一層盛り上がりそう!

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”グッズ・お土産の紹介でした。

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

