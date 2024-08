(2024)「クイーンズ・ギャンビット」(2020)などのアニャ・テイラー=ジョイが、ベストセラー小説『How to Kill Your Family』に基づくシリーズで連続殺人犯の主人公を演じることがわかった。米などが伝えている。

ベラ・マッキー著の原作小説は、主人公グレース・バーナードの復讐を描いた物語。大富豪の隠し子であるグレースが、自分と母親を捨てた父への復讐を誓い、28歳の若さにして彼とその家族6人を皆殺しにすることを決意するという内容だ。

ドラマ版は全8話。テイラー=ジョイは主人公グレース役を務めるほか、製作総指揮も兼任する。そのほか製作総指揮には、原作者のマッキー、『私のスーパーパワー』(2023)エマ・モラン、サリー・ウッドワード・ジェントル、リジー・ルスブリジャー、リー・モリスが参加。モランは主任ライターとして脚本も執筆する。製作は、「キリング・イヴ/Killing Eve」(2018-2022)などを手がけたシド・ジェントル・フィルム。

このたびテイラー=ジョイは、「(原作の)最後のページをめくった瞬間、この物語を映像化する一員にならなければならないと思いました」と声明を発表。「無類のベラ・マッキーを(軽く)追いかけ回した結果、サリー(・ウッドワード)、リジー(・ルスブリジャー)、エマ(・モラン)のチームと一緒に仕事ができることになり、これ以上ないほど興奮しています。さらに踏み込んで取り組むのが楽しみです」。

またマッキーも、「私が書いたキャラクターたちが、この素晴らしいクリエイティブチームのもとで新たな命を吹き込まれるのを見てワクワクしています。アニャはグレース役に最もぴったりな人で、時に私以上にグレースを理解しているのではないかと思います。シド・ジェントルとの協力はとても楽しく、エマを起用してくれたことで、この作品が安全な手に渡ったと確信しています」と喜びを語った。

テイラー=ジョイがNetflix作品に出演するのは、天才チェス少女役で主演を務めたドラマ「クイーンズ・ギャンビット」以来。同作はNetflixで92カ国のトップ10入りを果たし、配信から28日間で6,200万世帯が視聴する大ヒットとなった。

