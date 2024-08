【アップデート】8月22日 実施

Level Infiniteは、Android/iOS用背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神:NIKKE」において、最新アップデートを本日8月22日に実施する。

本アップデートでは、「エヴァンゲリオン」とのコラボレーションを実施。人気キャラクター「アスカ」、「レイ」、「マリ」、「ミサト」が登場する。また、コラボを記念した様々なイベントが期間限定で開催される予定。コラボ実現を祝う記念PVも公開されている。

「エヴァンゲリオン」コラボ本日実装! 各種期間限定のイベントも多数開催

新たな大型イベント「エヴァンゲリオンコラボイベント:YOU CAN (NOT) EVADE.」

【【勝利の女神:NIKKE】×【エヴァンゲリオン】コラボPV Full ver.】

イベント開催期間:8月22日メンテナンス終了後~9月19日4時59分59秒

本コラボイベントでは「YOU CAN (NOT) EVADE.」専用マップに入場し、様々なイベントに参加すると、SRキャラクター「ミサト」を獲得できる。また、マップのあちこちを探索することによってジュエルや育成素材及び遺失物などの報酬を獲得することができる。なお、イベントショップのアイテム交換は9月19日4時59分59秒まで。

【あらすじ】

再び発生したD-WAVE。

今回発生した場所はアークのすぐ上――地上だった。

D-WAVE波長を放出する「巨大質量体」は巨大なビームを放ち、アークを攻撃。

アークは全戦力を総動員して巨大質量体に立ち向かうが……。

新キャラクター追加

SSRキャラクター「アスカ」

募集期間:8月22日メンテナンス終了後~9月19日4時59分59秒

エヴァンゲリオン2号機パイロット、SSRキャラクター「アスカ」が期間限定募集で登場する。

SSRキャラクター「レイ」

募集期間:8月29日5時~9月19日4時59分59秒

エヴァンゲリオン零号機パイロット、SSRキャラクター「レイ」が期間限定募集で登場する。

SSRキャラクター「マリ」

募集期間:9月5日5時~9月19日4時59分59秒

正体不明のエヴァンゲリオンパイロット、SSRキャラクター「マリ」が期間限定募集で登場する。

SRキャラクター「ミサト」

ネルフ戦術作戦部作戦局所属、SRキャラクター「ミサト」が登場する。

【入手方法】

「ミサト」はEVAコラボイベント「YOU CAN (NOT) EVADE.」と「21 Days Loginイベント:MEMORIES OF NERV」で獲得できる。獲得期間は8月22日メンテナンス終了後から9月19日4時59分59秒まで。

新コスチューム

SSRキャラクター「アスカ」限定コスチューム「テスト用プラグスーツ」

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」に登場する「テスト用プラグスーツ」

SSRキャラクター「アスカ」限定コスチューム「シニカルストリート」

「シニカルな少女の夏」

SSRキャラクター「アスカ」限定コスチューム「アスカの制服」

「シニカルな少女の学校生活」

SSRキャラクター「レイ」限定コスチューム「ピースフルバカンス」

「無口な少女の夏」

SSRキャラクター「レイ」限定コスチューム「レイの制服」

「無口な少女の学校生活」

SSRキャラクター「マリ」限定コスチューム「レジャートラベル」

「神秘的な少女の夏」

SSRキャラクター「マリ」限定コスチューム「マリの制服」

「神秘的な少女の学校生活」

SSRニケ「レオナ」限定コスチューム「ズーキーパー」

「キュートに武装した動物の守護者たち」

「EVAコラボミニゲーム:BATTLE SIMULATOR」

イベント開催期間:8月22日メンテナンス終了後~9月19日4時59分59秒

本ミニゲームでは、見知らぬ世界から来た者たちのための学習用シミュレーターを体験。ミニゲームクリアで獲得した特性ポイントを使用して、特性を強化することができえう。

「21 Days Loginイベント:MEMORIES OF NERV」

イベント開催期間:8月22日メンテナンス終了後~9月19日4時59分59秒

21日間ログインすると、SRキャラクター「ミサト」、高級募集チケット、育成素材を含む様々な報酬を獲得できる。

コラボを記念した街頭広告が登場

今回のコラボを記念して、東京・渋谷を皮切りに、大阪の主要ターミナル駅や人気スポットにて、コラボレーションの街頭広告が登場。期間限定で掲載される。

展開場所

渋谷

・スクランブル交差点 Q2ポイント(8月31日まで)

・西村ビル(8月31日~9月15日)

池袋

・JR池袋駅 改札外 オレンジロード(8月25日まで)

・池袋PARCO別館P’PARCO入口の光柱(9月1日まで)

秋葉原

・JR秋葉原駅 中央改札内(8月25日まで)

大阪

・大阪メトロ心斎橋駅内(8月25日まで)

・大阪メトロ難波駅内(8月25日まで)

※駅、及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

(C)カラー

(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.