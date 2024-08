8月21日より開催

「日本代表LEVEL MAX SCOUT」の特典付きスカウト/通常版スカウト

セガは、現在サービス中のAndroid/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)において、新バージョンの日本代表選手が登場する「日本代表LEVEL MAX SCOUT」を8月21日より開催した。

また、「日本代表 TICKET SCOUT」に加え、新★6監督「大石豪」と「日本代表エンブレム&ユニフォーム」セットや、「日本代表スカウトチケット」を入手できる「日本代表ログインボーナス」なども実施している。

★5選手は覚醒&レベルMAX確定!「日本代表LEVEL MAX SCOUT」開催

同スカウトでは、「小久保玲央ブライアン」や「半田陸」といった18名の日本代表選手が、得意戦術「ポゼッション」、「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」の新★5選手として登場する。

特典付きスカウト/通常版スカウト

開催期間:8月21日 ~ 9月11日 10時59分

新バージョンの日本代表選手たちが登場する特別なスカウト。特典付きスカウトでは、STEP1~5で「新★5選手1人確定」の特別獲得枠が付くほか、STEP2・4では「能力UP極秘練習」10個と「能力UP秘密練習」20個が特典として付く。通常枠の★5確率は20%。

新バージョンの日本代表が登場!「日本代表 TICKET SCOUT」開催

【小久保玲央ブライアン】 【野澤大志ブランドン】【半田陸】 【西尾隆矢】【関根大輝】 【木村誠二】【高井幸大】 【大畑歩夢】【川粼颯太】 【山本理仁】【藤田譲瑠チマ】 【荒木遼太郎】【三戸舜介】 【藤尾翔太】【斉藤光毅】 【細谷真大】【平河悠】 【佐藤恵允】

開催期間:8月21日 ~ 9月11日 10時59分

同スカウトは、「日本代表ログインボーナス」で最大70枚入手できる「日本代表スカウトチケット」を使って引くことができる。

新バージョンの日本代表が登場!「日本代表 TICKET SCOUT」

新★6監督「大石豪」をGET!「日本代表ログインボーナス」開催

開催期間:8月21日 ~ 9月11日 3時59分

期間中のログインで、該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「ブルーノヴァ」と「戦術得意度Lv9」に加え、「ポリシー特徴」を持つ新★6監督「大石豪」や「日本代表エンブレム&ユニフォーム」セット、「日本代表スカウトチケット」10枚を1日目に入手できる。

新★6監督「大石豪」をGET!「日本代表ログインボーナス」

さらに、2日~7日目には「日本代表スカウトチケット」10枚がもらえる。

★5選手は覚醒&レベルMAXで登場!「NEW STAR LEVEL MAX SCOUT」開催

【大石豪】

同スカウトでは、「ラミン・ヤマル」や「リッカルド・カラフィオーリ」といった、各国の若きスーパースターたちが、得意戦術「中央突破」、「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」の新★5選手として登場する。

特典付きスカウト/通常版スカウト

開催期間:8月21日 ~ 9月11日 10時59分

各国の若きスーパースターたちが、得意戦術「中央突破」の新★5選手として登場するスカウト。特典付きスカウトでは、STEP1・3・5で「新★5選手1人確定」や「★5選手出現確率UP」の特別獲得枠が付くほか、STEP2・4では「能力UP極秘練習」10個と「能力UP秘密練習」20個が特典として付く。通常枠の★5確率は20%。

「NEW STAR LEVEL MAX SCOUT」の特典付きスカウト/通常版スカウト

「HUAWEI AppGallery版リリース記念ログインボーナスキャンペーン」開催

【ラミン・ヤマル】 【リッカルド・カラフィオーリ】【ワレン・ザイール・エムリ】 【ミカエル・オリーズ】【ペドリ】 【パウ・クバルシ】【エヴァン・ファーガソン】 【ジェレミー・ドク】【ナタン】 【コナー・ブラッドリー】【ギオルギ・ママルダシュヴィリ】

開催期間:8月21日 ~ 9月25日 3時59分

同キャンペーンでは期間中、全10日間のログインで「★5確定スカウトチケット」や「能力UP極秘練習」といったアイテムを入手できる。

「HUAWEI AppGallery版リリース記念ログインボーナスキャンペーン」

特典付きGBセット!「HUAWEI AppGallery版リリース記念 GB増量キャンペーン」開催

開催期間:8月21日 ~ 9月25日 10時59分

同キャンペーンでは、GBショップで指定のGBセットを購入すると、特典としてGB増量やアイテムが付く。なお購入は、各セット1回のみとなる。

特典付きGBセット!「HUAWEI AppGallery版リリース記念 GB増量キャンペーン」

新★6監督をGET! 期間限定ミッション開催

開催期間:8月21日 ~ 9月11日 10時59分

該当選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「ニュージェネレーション」や「戦術得意度Lv10」を持つ新★6監督「メンリー」が登場。期間中に実施される特別ミッション「10試合行う」で手に入れることができる。

新★6監督をGET! 期間限定ミッション開催

「伝統」の虹アクセサリー登場!「WORLD TOUR EUROPE」開催

【メンリー】

開催期間:8月21日 ~ 9月4日 10時59分

期間中、難易度「ノーマル」の各試合に設定されている全ミッションコンプリートで「500GB」を、「ハード」の全ミッションコンプリートで「監督スカウトチケット」×3を、「ベリーハード」では「能力UP極秘練習」×1を獲得できる。

「伝統」の虹アクセサリー登場!「WORLD TOUR EUROPE」

また、難易度「ベリーハード」の各ステージでは、選手の能力をアップさせるアクセサリーを入手可能。最終ステージでは、「伝統」の虹アクセサリーが手に入る。今回は、過去に実施されたワールドツアー限定の「黄金」と「芸術」の虹アクセサリーも再登場する。

今回の「BOXスカウト」で獲得できる、得意戦術「カウンター」のイベント限定★4選手は、★6監督「ビアルザット」のフォーメーションコンボ対象選手となる。

「WORLD TOUR BOXスカウト」

開催期間:8月21日 ~ 9月11日 10時59分

ワールドツアーイベントで集めた「イベントチケット」で「BOXスカウト」を回すと、イベント限定★4選手や覚醒コーチ、移籍特訓チケットなど、さまざまな報酬を獲得できる。

「ワールドツアー特別ミッション」

デイリーミッション開催期間:8月22日 4時 ~ 9月4日 3時59分

期間中1回限定ミッション開催期間:8月21日 ~ 9月4日 10時59分(初回達成時のみ)

期間中、特定の条件を達成すると報酬がもらえる限定ミッションが開催される。「デイリーミッション」では、「GB(無償)」や「資金」などを1日1回もらうことができる。

また「期間中1回限定ミッション」では、「WORLD TOUR EUROPE」で特定の試合数を達成するごとに「能力UP極秘練習」などを獲得できる。

