シャープ、TVS REGZAが1位争い 今売れてる有機ELテレビTOP5 2024/8/22
「BCNランキング」2024年8月12日から18日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）
2位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
3位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
4位 AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）
5位 REGZA
48X8900N（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）
2位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
3位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
4位 AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）
5位 REGZA
48X8900N（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。