東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

今回は、“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に登場するぬいぐるみバッジを紹介していきます。

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”ぬいぐるみバッジ

販売日:2024年9月30日(月)

販売店舗:東京ディズニーランド/ディズニー&カンパニー

東京ディズニーランドでは、ハロウィーンで盛り上がるパークを楽しむゴーストたちのグッズや、ディズニーヴィランズなどをイメージした身につけグッズなど、「ディズニー・ハロウィーン」ならではのスペシャルグッズを販売。

今回は、東京ディズニーランドのパレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」のコスチュームをモチーフにしたぬいぐるみバッジを紹介していきます。

ぬいぐるみバッジ「ミッキーマウス」

価格:2,600円

「ミッキーマウス」デザインのぬいぐるみバッジ。

真っ赤な帽子とコートがおしゃれ!

ぬいぐるみバッジ「ミニーマウス」

価格:2,600円

「ミニーマウス」デザインのぬいぐるみバッジ。

ひらひらとしたフリルが妖艶な雰囲気を演出します。

ぬいぐるみバッジ「ドナルドダック」

価格:2,600円

「ドナルドダック」デザインのぬいぐるみバッジ。

赤を基調にしたスタイリッシュなコスチュームです。

ぬいぐるみバッジ「デイジーダック」

価格:2,600円

「デイジーダック」デザインのぬいぐるみバッジ。

スカートのフリルについた模様もポイントです。

ぬいぐるみバッジ「グーフィー」

価格:2,600円

「グーフィー」デザインのぬいぐるみバッジ。

赤と紫を使ったロングコート姿です。

ぬいぐるみバッジセット「チップ&デール」

価格:3,600円

「チップ&デール」デザインのぬいぐるみバッジ。

緑と紫の帽子&タイがかわいい☆

新パレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」コスチューム!

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”ぬいぐるみバッジの紹介でした。

