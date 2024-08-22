¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤ÎàÈþÃËÈþ½÷¥«¥Ã¥×¥ëáÆÃÄ§Âª¤¨¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖÂº¤¤¡×¡Ö²èÇì¤Î²è¤Ë¥Û¥Ã¥³¥ê¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±§Ìî¾»Ëá(26)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦ËÜÅÄ¿¿ô¥(23)¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡±§Ìî¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤ MABO¡×¤ÈÂê¤·¡¢¿©»öÃæ¤ÎËÜÅÄ¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ê¤Ê¤¬¤éº¸¼ê¤Ç¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÅÄ¤Î»÷´é³¨¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»÷´é³¨²¿µ¤¤ËÉ½¾ðÂª¤¨¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¾»Ëá²èÇì¤¬¹ßÎ×¡×¡Ö¾»Ëá²èÇì¤Î¿¿ÑÛ¤Á¤ã¤ó²è¤Ë¥Û¥Ã¥³¥ê¡×¡ÖÂº¤¤¡¡HAPPY¥ª¡¼¥éÁ´³«¡×¡ÖËÜÅö¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡¡Ê¿ÏÂ¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤ä¾Î»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£