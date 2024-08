BetaNewsはこのほど、「With Workspaces, the best new PowerToys module yet, Microsoft is giving you a way to launch and arrange multiple apps in one click!」において、PowerToysの開発者が「PowerToys Workspaces」と呼ばれる新機能の開発を進めていると伝えた。この機能は、事前に登録した複数のアプリをショートカット1つで同時に起動できるというもので、ウィンドウの配置なども指定した通りに復元されるようだ。

○早ければ次期バージョンに搭載PowerToysはMicrosoftが開発しているWindows向けのユーティリティソフト。Windows環境を詳細にカスタマイズする各種機能を備えており、パワーユーザーを中心に広く利用されている。PowerToys Workspacesの情報は8月15日公開のWindows Developer Chatのビデオで明らかにされたという。当初は「App Layouts」という名称だったが、その後「Workspace」に変更されたようだ。この機能では、事前に複数のアプリをウィンドウのレイアウトとともに登録しておくことで、ショートカット1つでそのアプリを同時に起動し、指定されたレイアウトに配置してくれるという。マルチモニター環境もサポートしているとみられる。PowerToys WorkspacesのデモビデオPCを使って複数の作業を並行して行う場合、作業の切り替えのたびに使用するアプリの終了/起動やウィンドウ配置などをやり直さなければならない手間が発生する。PowerToys Workspacesを使えばそれがショートカット1つで行えるようになる。Microsoftの開発者Clint Rutkas氏によると、PowerToys Workspacesは早ければ次期バージョンのPowerToys v0.84に含まれるとのこと。この機能がリリースされれば、Windowsの作業効率の大幅な向上を期待できる。PowerToysは下記GitHubリポジトリーからダウンロードできる。本稿執筆時点ではv0.83.0がリリースされている。Releases · microsoft/PowerToys