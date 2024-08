“ジェニー似と話題”エルラ・グロス、THE BLACK LABEL初のガールズグループ「MEOVV」のメンバーに！9月正式デビュー（動画あり）

THE BLACK LABEL初のガールズグループMEOVVがベールを脱いだ。THE BLACK LABELは21日、公式SNSチャンネルを通じて9月のデビューを予告したMEOVVの一人目のメンバーとしてELLA(エルラ・グロス)を発表。まず、彼女の正体が推測できる「EYES OF MEOVV」の予告映像が公開され、目を引いた。「EYES OF MEOVV」の予告映像は、メンバーの目だけにフォーカスを当てて好奇心を刺激する映像で、メンバーの新しいトレーラー映像が公開される前にヒントを提供する。

その後、アップロードされたELLAの公式トレーラー映像は、熱い反応を得た。映像の中の彼女は、人形のようなビジュアルとクールな雰囲気、新人らしくない強烈な眼差しでMEOVVの一人目のメンバーとしての存在感を見せつけた。それだけではなく、トレーラー映像の終盤には、MEOVVのデビュー時期が9月に確定したというニュースが含まれており、世界中のK-POPファンの期待を高めた。特にELLAは子役兼キッズモデルとして長い間、THE BLACK LABEL所属アーティストとして認知度を上げてきた。THE BLACK LABEL初のガールズグループMEOVVへの合流が確定し、数多くのグローバルファンから歓迎されているELLAが、アイドルとしてどのような魅力を披露するのか、期待がより一層高まっている。THE BLACK LABELを率いるTEDDYがプロデュースするMEOVVは、9月のデビューを控えている。