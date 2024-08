下町情緒溢れるエリアに誕生！ クラフトチョコレートを使用した焼き菓子専門店（東京・浜町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・浜町にオープンしたチョコレートの焼き菓子専門店。系列店のクラフトチョコレートを使用した、カカオの香り豊かな焼き菓子が並びます。

カカオ菓子 suminoza(東京・浜町)

店舗の外観 出典:ゆっきょしさん

2024年8月10日、都営地下鉄・浜町駅から徒歩約4分のところにオープンした「カカオ菓子 suminoza」は、チョコレートに特化した焼き菓子専門店です。

村田友希氏 写真:お店から

オーナーシェフの村田友希氏は、京都市内の洋菓子店にてパティシエとしてのキャリアをスタート。その後、福知山市の「洋菓子マウンテン」のワールドチョコレートマスターズ2007で総合優勝した水野直己氏に師事し、2012年よりスーシェフを務めます。2014年に日本を離れ、フランスやルクセンブルクのパティスリーで伝統菓子を学んだ後、2018年に帰国。「nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO」のシェフショコラティエに就任、キャリア20年目を迎える2024年に「カカオ菓子 suminoza」をオープンさせました。

シックなデザイン 写真:お店から

店名の「suminoza」は、村田氏の生まれ育った京都の小径に由来しています。生家の横にあった名前のない道(辻子)は、 炭之座町(すみのざちょう)につながる道で通称 “炭之座通り” と呼ばれていました。名前のない道と、この店の未来に続く無限の可能性やワクワク感を重ねて、命名したそうです。

販売状況 出典:ゆっきょしさん

使用するチョコレートは、同じく日本橋浜町内にある系列店「nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO」のもの。店内のショーケースには、主力商品のバウムクーヘンのほか、フィナンシェやマドレーヌ、カヌレ、スペシャリテのタルトなど、チョコレート色の焼き菓子が並びます。

たくさんの焼き菓子 写真:お店から

お菓子作りのコンセプトは「手しごと」×「出来たて」。お店から徒歩5分ほどの距離にある「nel」の工房で作られているクラフトチョコレートを使い、店内の工房でひとつひとつ丁寧に作り上げる出来立ての焼き菓子は、ここでしか手に入らない逸品ばかり。職人の技と知恵を集結させたクラフトマンシップあふれる焼き菓子たちは、チョコレート好きならずとも手土産リストに加えたくなります。

人気のバウムクーヘンショコラ 出典:どくだみちゃんさん

シグネチャーでもあるバウムクーヘンは、ホールとバウムカットの詰め合わせを用意しました。チョコレートの特徴を最大限に活かすべく、納得がいくまで試作を繰り返し完成させたオリジナルの生地は、メレンゲを主体に極限まで空気を含ませたシフォンケーキに近い食感。ふわふわでやわらかな口当たりの中に、カカオの風味がクリアに活きています。

周りのコーティングにもnelのチョコレートをたっぷり使いました。シャリッと優しいアクセントになるよう、厚さにもこだわっています。“年輪を重ねる”という意味を持つ縁起の良い定番菓子、大切な人に贈りたくなりますね。

店舗の内観 出典:どくだみちゃんさん

カカオ菓子専門店として内装にもこだわり、チョコレートと焼き菓子を連想させる焼きムラのあるレンガをショーケース前に配したり、バウムクーヘンの年輪をイメージさせる木材の什器を設置したり、さりげない工夫があちらこちらにうかがえます。

浜町まちづくりプロジェクトの一環として開業した「HAMACHO HOTEL」内に「nel」が開業してから5年。「もっと街に根付いたお店を目指したい」と、新たなお店と共に未来を描いていく村田氏。これからの展開がますます楽しみです!

※お支払いはキャッシュレス決済のみ対応しています。

食べログレビュアーのコメント

出典:rossi46さん

『クッキー缶@3,456円

カカオの香りがどれも素敵なクッキー缶。

6種のクッキー詰め合わせ。

バウムクーヘン3個入@1,512円

しっとりカカオ風味な、バウムクーヘン。

どれもカカオ菓子専門店ならではの美味しさ!

人気店になる予感!

ドイツパンの名店、タンネさんの工房跡地に出来ました』(rossi46さん)

出典:どくだみちゃんさん

『今回はケベコワーズ432円とカカオフィナンシェ432円を。

持ち帰りいただきました!

フィナンシェはショコラティエの作る焼き菓子だけあってショコラの香りと味わいが濃厚。

カカオニブの食感も良いアクセント』(どくだみちゃんさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆カカオ菓子 suminoza住所 : 東京都中央区日本橋浜町2-1-5 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:斎藤亜希

