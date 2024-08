SHIBUYA TSUTAYA1階にて、2024年に50周年を迎えたサンリオキャラクター「ハローキティ」の完全没入体験イベント「HELLO KITTYIMMERSIVE POP-UP!」を開催!

渋谷スクランブル交差点の目の前に「ハローキティ」のイマーシブ空間を作り、数え切れないほどのリボンとかわいい世界に浸れる完全没入体験イベントです☆

SHIBUYA TSUTAYA サンリオ「ハローキティ」完全没入体験イベント「HELLO KITTYIMMERSIVE POP-UP!」

開催期間:2024年9月6日(金)〜9月16日(月・祝)

開催時間:10:00〜22:00 ※最終日のみ18:00終了

内容:イマーシブ体験、インタラクティブ体験、フォトスポット、SNS投稿キャンペーン、スタンプラリー

入場料:無料

会場:SHIBUYA TSUTAYA 1階 (住所:東京都渋谷区宇田川町21-6)

サンリオが、SHIBUYA TSUTAYAにて「ハローキティ」の完全没入体験イベント「HELLO KITTY IMMERSIVE POP-UP!」を開催。

「ハローキティ」は、世界中のみんなとなかよくなるために、これまでたくさんのチャレンジをしてきました。

2023年11月よりスタートしたアニバーサリーイヤーは「ハローキティ」がTikTokでダンスやASMRチャレンジをしたり、メタバースプラットフォームに登場したりと、さらなるチャレンジで新しいお友だちと「ハロー」し続けています。

今回のイベントは、1日数十万人もの人が行き来するスクランブル交差点の目の前にハローキティのイマーシブ空間を作り、数え切れないほどのキティのリボンとかわいい世界に浸れる新しい「ハローキティ」体験が楽しめる企画です。

渋谷のスクランブル交差点を渡ると、リボンいっぱいのショーウィンドウから「ハローキティ」がお出迎え。

会場内の「イマーシブ体験エリア」に入ると、ステップを踏むたびにインタラクティブにリボンが現れる「ステップリボンスポット」、

ポップな音楽に合わせたリズミカルな映像で「ハローキティ」史上最高の没入体験ができる「イマーシブスポット」では、歴代のハローキティデザインに吸いこまれるオープニングや

ハローキティが会場のみんなにウインクしてくれるエリア

「シナモロール」や「マイメロディ」「クロミ」たちなどの「サンリオキャラクターズ」が登場し「ハローキティ」の50周年をお祝いしているスペース

交差点の先に広がる「ハローキティ」たちの街を映し出す空間が楽しめます。

さらに「ハローキティ」キティのリボンに包まれる「ミラーフォトスポット」も登場。

つい写真や動画を撮ってシェアしたくなるかわいい世界に引き込みます☆

オリジナルステッカーをプレゼント

開催期間中に、「HELLO KITTY IMMERSIVE POP-UP!」イベント会場内で撮影した写真や動画に「#hellokitty50th」または「#ハローキティ50周年」を付けて自身のSNSに投稿された方へのプレゼントを用意。

投稿した画面を会場内のスタッフの方に見せると、限定オリジナルステッカーがプレゼントされます。

※ステッカーの配布は先着順で、なくなり次第終了となります

デジタルスタンプラリー

開催期間:2024年9月6日(金)10:00〜9月16日(月・祝)21:00※各店舗・施設の開店時間内

実施施設:

・SHIBUYA TSUTAYA 1階 「HELLO KITTY IMMERSIVE POP-UP!」(10:00〜21:00) ※最終日のみ18:00終了

・SHIBUYA109渋谷店 8階 POP-UP SPACE「HELLO KITTY FASHION ROOM」(10:00〜21:00)

・Sanrio SHIBUYA109渋谷店(10:00〜21:00)

・Hello Kitty Japan 渋谷店(10:00〜21:00)

渋谷にあるサンリオのお店2店舗とイベント会場2か所の計4か所で、サンリオグループ共通の会員サービス「Sanrio+」を使ったデジタルスタンプラリーを実施。

スタンプを1個集めると「渋谷ハローキティイベントオリジナルデジタル壁紙」 を、スタンプを4個集めコンプリートすると「Sanrio+」にて「500スマイル(=ポイント) 」がプレゼントされます。

※1スポットあたり1回スタンプを押すことが可能です

※1人で複数IDでの参加はできません

※スタンプ1個で「渋谷ハローキティイベントオリジナルデジタル壁紙」がもらえるクーポンがプレゼントされます

※スタンプ4個で「500スマイル」がもらえるクーポンをプレゼントされます

※すべてのプレゼントクーポンは、9月30日(月)17:00まで有効です

イベント開催に向けて、ハローキティからのメッセージ

みなさんこんにちは、ハローキティです!

渋谷でみなさんに会えるのをとっても楽しみに待っています!

ぜひ遊びにきてね〜!

世界一かわいいイマーシブ空間を演出してくれる、50周年を迎えた「ハローキティ」の完全没入体験イベント。

SHIBUYA TSUTAYAにて2024年9月6日より開催される「HELLO KITTYIMMERSIVE POP-UP!」の紹介でした☆

©'24 SANRIO 著作(株)サンリオ

