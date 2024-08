たばこ、食品、医薬品などを製造する日本たばこ産業株式会社(JT)が、アメリカのたばこ会社であるVector Group(VGR)を買収することを明らかにしました。当社グループによる米国たばこ会社「Vector Group Ltd.」の買収に関する契約締結について - 20240821_J1.pdf(PDFファイル)https://www.jti.co.jp/investors/library/press_releases/pdf/2024/20240821_J1.pdf

Vector Group Announces Agreement to be Acquired by JT Group | Vector Group LTD.https://ir.vectorgroupltd.com/news-releases/news-release-details/vector-group-announces-agreement-be-acquired-jt-groupJapan Tobacco Acquires Vector Group - Tobacco Reporterhttps://tobaccoreporter.com/2024/08/21/japan-tobacco-to-acquire-vector-group/発表によると、JTは買収契約についてVGRと合意し、VGRのすべての発行済み株式の公開買い付け(TOB)を実施するとのこと。完全子会社化を目指し、1株あたり15ドル(約2180円)で取得する予定です。JTの見通しでは、取引総額は24億ドル、JTによると日本円で約3780億円になる見込み。子会社化に伴いVGRはニューヨーク証券取引所での上場が廃止されます。この取引はVGR取締役会の全会一致で承認されていて、2024年12月31日までに完了する予定です。JTの代表取締役社長、寺畠正道氏は「買収は、たばこ事業戦略に則り、Combustibles(製造受託/水たばこ/加熱式たばこ/無煙たばこ/E-Vaporを除く燃焼性のたばこ製品)のROI改善に貢献し、JT グループのグローバル展開をさらに進めるものであり、私たちはこの買収に大きな期待を寄せています。収益性の高い米国市場において確固たるプレゼンスを築いているVGR社の事業をJTグループに加えることで、持続的な成長と企業価値の向上に寄与すると確信しています」と述べました。VGRのハワード・M・ローバーCEOは、「VGRとJTグループは、品質と卓越性へのコミットメントを共有し、米国たばこ市場において消費者に卓越した価値提案を行います。この取引は、VGRの株主に大きな価値をもたらすとともに、従業員にとっても機会を創出するものであり、従業員は世界をリードする組織の一員となります。VGRには非常に優秀なチームがあり、彼らは強力なビジネスの構築に専念してきました。JTグループは、Liggett Group(VGRの子会社)およびVGRブランドが受け継いできた価値重視の高品質製品に深い敬意を抱いており、今後も顧客の進化するニーズに応えていきたいと考えています」との声明を出しました。