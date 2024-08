東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

今回は、“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に提供される、「アースラ」モチーフの「スペシャルドリンク(紫イモ、ミルク、コーヒーゼリー)」を紹介していきます☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”アースラ/スペシャルドリンク(紫イモ、ミルク、コーヒーゼリー)

販売期間:2024年9月1日から2024年11月7日

価格:700円

販売店舗:

東京ディズニーランド/リフレッシュメントコーナー、ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ、キャンプ・ウッドチャック・キッチン

東京ディズニーシー/ハドソンリバー・ハーベスト、セバスチャンのカリプソキッチン、 ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ

紫と白の色合いでディズニー映画『リトルマーメイド』の「アースラ」を イメージしたスペシャルドリンクが登場。!

真っ赤なラズベリー顆粒でアースラの唇を表現しています。

コーヒーゼリーの苦みと、紫イモとミルクの甘みが バランスの良い味わいです。

“ディズニー・ハロウィーン2024”デザインのカップで提供されます☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”アースラ/スペシャルドリンク(紫イモ、ミルク、コーヒーゼリー)の紹介でした。

『白雪姫』の毒リンゴをイメージ!東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルまん(テリヤキチキン&ベーコンポテト) 『白雪姫』の毒リンゴをイメージ!東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルまん(テリヤキチキン&ベーコンポテト) 続きを見る

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 続きを見る

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アースラモチーフ!東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルドリンク(紫イモ、ミルク、コーヒーゼリー) appeared first on Dtimes.