ビッグテックに対してオープンで公正な行動を義務付ける「デジタル市場法(DMA)」がEUで施行されたことで、AppleはEU圏内においてのみ、サードパーティー製の代替アプリストアとサイドローディングを認めるなどの対応を迫られています。App Store担当部門の幹部が、「チームを再編成している今がタイミング」という理由でAppleからの退社を発表し、AppleのApp Store担当部門が分割されるというウワサが現実のものとなっていると報じられています。

App Storeはセキュリティの観点からこれまでサイドローディングを認めていませんでした。しかしApp Storeは開発者や規制当局からの圧力にさらされており、EUや日本から「サイドローディングを認めないことは市場の競争力を失わせている可能性がある」として是正が求められてきました。その後EU圏内でDMAが施行されたことを受け、Appleは2024年1月にApp Store外でのiOSアプリ配布とApp Store外決済を認めています。Appleがデジタル市場法を受けてEUでのサイドローディングとApp Store外決済を認めるも厳しい条件や新しい手数料が追加される - GIGAZINEさらにAppleは、アプリの配布や代替決済の方法に関するEUの規則への継続的なコンプライアンスに対応するため、これまでのApp StoreをEU向けのApp Storeと、その他地域向けのApp Storeへの分割を進めています。App Storeの分割の可能性は2024年1月に報じられていました。iPhoneにApp Store以外からアプリをインストールする「サイドローディング」対策のためAppleがApp Storeを分割する可能性が浮上 - GIGAZINEそんな中、2010年からApp Store事業を担当してきたバイスプレジデントのマット・フィッシャー氏が自身の退任をLinkedInで発表しました。フィッシャー氏は、「Appleでの21年間を終え、私はこの素晴らしい会社から離れる決断をしました。Appleからの退社は以前から考えていたことで、新しい挑戦と機会をより良く管理するためにチームの再編成を実施している今こそ、私のチームの2人の優れたリーダーであるカーソン・オリバー氏とアン・タイ氏にバトンを渡すタイミングだと考えています」と語っています。2003年にAppleに入社したフィッシャー氏は、iTunes Music Storeの立ち上げや、2008年からはApp Storeの運営に携わってきました。フィッシャー氏らはApp StoreをiPadやMac、Apple Watch、Apple TV、Apple Vision Proに拡大し、近年では2019年にサービスが開始されたApple Arcadeの立ち上げにも関わるなど、App Storeを2022年時点で1兆ドル(約145兆円)規模の売上を生み出す巨大プラットフォームへと導いた立役者の1人です。フィッシャー氏は「この15年間、App Storeのグローバルビジネスを運営し、素晴らしいチームやAppleのデベロッパーコミュニティと協力してきたことは、私のキャリアにおけるハイライトです」と伝えています。フィッシャー氏は「Appleでの約20年間を通じて、スティーブ・ジョブズ氏やティム・クック氏、エディ・キュー氏、フィル・シラー氏など、本当に刺激的なリーダーたちと一緒に働く機会に恵まれました。彼らが私に与えてくれた知識やサポート、指導に深く感謝しています。また、顧客や開発者、そしてチームのために尽力してくれた素晴らしい同僚たちにも感謝したいです」と述べています。また「今後はオリバー氏とタイ氏がチームを率い、私は2024年10月中旬までチームの移行をサポートするつもりです。その後はしばらく休暇を取り、家族との思い出を作りながら新たな機会を探そうと考えています」と自身の今後について言及しました。フィッシャー氏はオリバー氏とタイ氏がどのように後任を務める予定なのかを明らかにしていませんが、海外メディアのBloombergは「長年Appleのシニアディレクターを務めてきたオリバー氏がEU以外のApp Storeの運営チームを率い、これまでApp Storeでの検索機能などを担当してきたディレクターのタイ氏がEU圏内のApp Storeの運営を担う」と報じています。なお、AppleはApp Storeの分割を巡る一連の動きについてコメントを控えました。