・資生堂や富士急が堅調推移、７月訪日外客数は２カ月連続で単月過去最高を記録

・ウェルネット大幅高で新値街道走る、電子決済需要の高まりで商機膨らむ

・住友ファーマ急反発、国内大手証券が投資評価を引き上げ目標株価も大幅増額

・アイスタイルは大勢二段上げの様相、前期経常利益４倍化に続き今期も４割増益予想

・Ｆ＆ＬＣが急反発、「スシロー」北京の新店舗に長蛇の列と伝わる

・三菱ＵＦＪなど銀行株は軟調、米雇用統計の下方改定受けた米金利低下で慎重姿勢

・ファンペップが反発、抗体誘導ペプチドの研究進捗を発表

・エクサＷｉｚは反発、小売業特化のチャットＧＰＴサービス提供を材料視

・西松屋チェが５連騰、８月度既存店売上高は２カ月連続で増収確保

・シェアテクは急反発で新高値、英アクティビストの株式大量保有で思惑



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS

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