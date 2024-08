東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年10月1日(火)から11月7日(木)まで、スペシャルイベント“ディズニー・ハロウィーン2024”を開催!

今回は、“ディズニー・ハロウィーン2024”期間中に提供される、「フック船長」モチーフの「スパークリングゼリードリンク(コカ・コーラ&ストロベリー)」を紹介していきます☆

東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”フック船長/スパークリングゼリードリンク(コカ・コーラ&ストロベリー)

販売期間:2024年9月1日から2024年11月7日

価格:700円

販売店舗:東京ディズニーランド「キャプテンフックス・ギャレー」、「ザ・ガゼーボ」、「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」、「トルバドールタバン」

赤と黒の色合いで、ディズニー映画『ピーター・パン』のフック船長をイメージしたスペシャルドリンク。

シュワシュワとしたコカ・コーラにストロベリーのダイスとゼリーを合わせてあります。

トッピングはフック船長のフックをデザイン。

“ディズニー・ハロウィーン2024”デザインのカップで提供されます☆

フック船長のトッピング付き!

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”スパークリングゼリードリンク(コカ・コーラ&ストロベリー)の紹介でした。

『白雪姫』の毒リンゴをイメージ!東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルまん(テリヤキチキン&ベーコンポテト) 『白雪姫』の毒リンゴをイメージ!東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”スペシャルまん(テリヤキチキン&ベーコンポテト) 続きを見る

東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・ハロウィーン2024”まとめ 続きを見る

©Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post フック船長モチーフ!東京ディズニーランド“ディズニー・ハロウィーン2024”スパークリングゼリードリンク(コカ・コーラ&ストロベリー) appeared first on Dtimes.